中韓商務部長會晤 討論加快自貿協定談判

中國商務部長王文濤昨天在北京會見韓國產業通商資源部長金正官。據中國官方公布，雙方針對加快推進中韓自貿協定第二階段談判及中韓經貿合作升級等交換意見。

中國商務部官網公布上述消息。王文濤表示，雙方要加快談判，爭取早日達成一致，積極促進新興領域合作，鼓勵支持地方經貿合作，深化產供鏈及貿易投資合作，並要加強在世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作會議（APEC）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等架構下合作，共同維護自由貿易與多邊主義。

據中方公布內容，金正官指出，韓方願意與中方共同落實兩國元首重要共識，加強貿易救濟領域對話溝通，並支持中國作為主辦國舉辦2026年APEC系列會議。

另據韓聯社中文網，這是韓國產業部長時隔7年再次單獨訪中會見中國商務部長。雙方重點針對兩國元首11月會談時涉及的經貿合作議題後續措施進行討論，並一致認為要延續兩國關係在元首會談契機下的回暖態勢。

此外，兩國將儘快召開韓中自由貿易協定（FTA）聯合委員會會議，檢查自貿協定落實情況並研究改進方向；同時加快服務和投資領域談判進度，並商定建立新的地方合作模式，韓國對中國的地方合作將從沿海地區擴大至中西部和內陸地區，中方則將向韓國新萬金派遣投資考察團。

雙方並將透過出口管制對話，積極利用通用許可制度，支持稀土等關鍵礦產貿易順利進行。

會議結束後，雙方簽署「南韓產業通商部與中國商務部2026年度重點合作事項」文件。