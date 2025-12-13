罕見！中國疑運送軍事物資給伊朗 美特戰隊印度洋上攔截扣押貨物

美國總統川普10日證實美方扣押一艘委內瑞拉受制裁油輪，華爾街日報12日引述美方官員獨家披露，一支美軍特戰小組11月在印度洋執行一項罕見的海上攔截行動，登上一艘船舶，並扣押一批從中國大陸運往伊朗的軍事相關物資，目的是阻止德黑蘭重建軍火庫。

以色列和美國6月曾在一場為期12天的衝突中，對伊朗的核子設施與飛彈設施造成重大破壞。這場先前未公開的突襲行動，則是五角大廈破壞伊朗秘密軍事採購行動的一環，也是美軍近年來首度已知攔截具有中國來源、正運往伊朗的貨物。

官員表示，這艘船當時位於斯里蘭卡外海數百英里處，特戰部隊登船並查扣貨物後，隨即允許該船繼續航行。根據官員及另一名熟悉行動的知情人士說法，美國當時已在追蹤這批貨物。報導指出，無法確認船名及其所有人。

一名官員表示，此次行動出動特戰部隊及常規部隊，被查扣的貨物屬於可能用於伊朗常規武器的兩用零件，即具備民用與軍事雙重用途，並已被銷毀。第二位官員以及知情人士表示，美國掌握的情報顯示，這批貨物原本將運往專門為伊朗飛彈計畫採購零件的伊朗公司。

華爾街日報指出，這次行動凸顯川普政府對美國對手採取近年來極少使用的侵略性海上策略。負責執行行動的美國印太司令部拒絕評論，伊朗與中國外交部發言人沒有回應。