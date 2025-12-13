籲各界向馬杜洛施壓 委國反對派領袖：他該下台

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
榮獲諾貝爾獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。 歐新社

根據今天公布的訪談摘錄，榮獲諾貝爾獎委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）敦促各界向委國強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施加更多壓力，以迫使他下台。

法新社報導，這位諾貝爾和平獎得主今天在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）晨間政論節目「面對全國」（Face the Nation）節目訪談中說：「我樂見施加愈來愈多壓力，好讓馬杜洛明白他必須下台，他的時代已經結束。」

她說：「我會堅持我說過很多次的話，這不是傳統的政權更迭，不能與中東國家等其他案例相提並論。」

她繼續說道：「我們已經舉行過選舉，超過70%的人民已經授權進行政權更迭，我們需要的是支持，來執行這項決定。」

當主持人詢問她如何看待自己身為諾貝爾和平獎得主，卻同時談及軍事行動時，馬查多表示：「為了維護自由、實現自由，你確實需要力量。」

她說：「我們所爭取的正是自由，藉此才能擁有民主，而民主才能帶來和平。」

馬杜洛正受到川普政府愈來愈強的施壓，要求他放棄權力。美國總統川普已揚言發動地面攻擊，並在該地區增強軍力，同時對區域內疑似運毒的船隻進行了超過20次打擊。

川普政府做出辯護，稱這些威脅與行動是為了阻止毒品走私進入美國的必要之舉。

馬查多表示，她不清楚川普威脅發動地面攻擊的細節。

她說：「我們沒有參與，我們也不會介入他國為自身國家安全所制定的政策。」

完整的訪談內容將於14日播出。

