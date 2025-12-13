泰看守總理與川普通話 阿努廷：我方並非侵略者

中央社／ 武里南府12日專電

泰柬邊境新一輪衝突持續，泰國看守總理阿努廷今晚與美國總統川普通話後，深夜召開記者會，他表示，已告知川普，泰國在泰柬邊境衝突中並非侵略者，並說，泰國正捍衛其主權和保護人民。

泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今晚說，他已和美國總統川普就泰柬邊境衝突通話，並表示，川普希望和平，盼泰國停止軍事行動，恢復先前達成的停火協議。不過阿努廷對川普表示，泰國遵守泰柬雙方的協議，但柬埔寨卻違反有關條件，因此泰國必須反擊。

川普今年7月曾斡旋泰柬兩國停火，結束為期5天的戰事。不過，泰柬邊境7日再爆發新一輪激烈衝突，兩國持續在長達817公里的邊界沿線互射火箭和砲彈，造成多人死傷及數十萬邊境居民撤離家園。

