川普簽「矽土和平」宣言 6國結盟對抗中國AI崛起、壟斷稀土

川普政府預計十二日發表並簽署「矽土和平」（Pax Silica）宣言，與亞洲及大洋洲的新加坡、澳洲、日本和南韓，和中東的以色列等國組成聯盟，旨在打造安全繁榮與以創新驅動的矽供應鏈，其領域涵蓋稀土、先進製程、半導體及人工智慧（ＡＩ）基礎設施等。

該聯盟名稱出自拉丁文的和平（pax）及ＡＩ不可或缺的關鍵材料矽（silicon）。根據美國政治新聞網Politico及法新社十一日報導，該聯盟旨在反制中國大陸對稀土近乎壟斷的掌控，並壓制中國崛起為ＡＩ和其他科技領域的中心。

川普政府也正尋求其他國家加入該聯盟，但並未對此詳述。中國在日新月異的ＡＩ領域資源競賽中，已迅速握有主導地位，並開採約七成的稀土關鍵礦物。而一月回任的美國總統川普本周才改口稱，將允許美國輝達出口ＡＩ晶片H200至中國。

美國國務院經濟成長、能源與環境事務次卿海柏格說，該宣言將替各國共同研發、生產和發展基礎設施鋪路，有意與中國的「一帶一路」基礎設施倡議競爭；他還說，「我們相信，此一集會與組織都至關重要，因全球體系正從及時生產轉為戰略結盟」。

海柏格補充說，矽土和平最後將確保這些國家能可靠獲得決定ＡＩ競爭力的投入要素及基礎設施。他曾任美國矽谷的大數據分析公司「帕蘭泰爾技術」顧問。

美國國務院十一日聲明，矽土和平聯盟旨在降低被迫依賴中國、確保對ＡＩ的核心材料及能力，還有志同道合、同一陣線的國家得以大規模發展與部署變革性技術。該聲明強調，矽土和平屬新型態的國際組織及夥伴關係，旨在團結擁有全球最先進科技公司的國家，以釋放ＡＩ新時代的經濟潛力。

美國國務院十一日晚間先舉辦Pax Silica峰會開幕酒會，副國務卿藍道到場致詞。據悉我駐美代表俞大㵢也與會。也參與這場華府供應鏈盛會，但尚未正式加入矽土和平的國家，包含中東的阿拉伯聯合大公國、北美的加拿大及歐洲的荷蘭，與以機構身分參與的歐盟。