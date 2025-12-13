諾獎得主馬查多讚川普對委國施壓 卻避談美軍事干預

祕密抵挪威奧斯陸後，今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多十一日說，美國對委國採取扣押油輪等諸多「果斷」行動，已使委國強人總統馬杜洛領導的政府處於最脆弱劣勢。

馬查多宣稱，一定會返國持續「為民主奮戰」；返國的風險也許更高，但這永遠值得，「我會返國，我對此堅信不移」。

這是馬查多近十一個月來首次公開亮相，該獎項十日在奧斯陸的頒獎典禮是由她女兒安娜代表領獎。馬查多在上述記者會中首次公開證實，「我們的確得到美國政府的幫助，才能來這」。

五十八歲的馬查多在上述記者會中提到，美國總統川普對委國當前的處境具決定性作用，馬杜洛政府空前孱弱，過去還以為享受特權能為所欲為，如今開始了解事態嚴重，世人都在看。

對美國軍事干預是不是推翻馬杜洛的必要手段提問，馬查多並未正面回答，只說適當時將返回委國，而非取決於委國是否仍由馬杜洛掌權。

馬查多一月九日在委國首都卡拉卡斯參加示威後就未曾公開露面。對馬杜洛政府是否知道她的藏身之處，馬查多指稱，「我不覺得他們知道我在哪，否則他們絕對會無所不用其極阻止我來這」。委國政府此前指出，她一離境就會被視為逃犯。

馬查多不願透露從委內瑞拉至挪威的這段旅程細節，但感謝所有冒生命危險協助她的人士。根據飛航資料數據，馬查多抵奧斯陸的航班是從美國緬因州的班戈出發。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）十一日報導，美國私人救援團隊「灰牛救援基金會」耗時十五至十六小時將她安全送出委國，大多時間在風浪劇烈的海面度過，在海陸兩棲直接參與行動的人員約廿多人。美軍特種部隊退役的史登為該基金會負責人。