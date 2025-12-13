聽新聞
美擴大制裁馬杜洛3親戚6油輪 普亭想挺委卻有心無力

聯合報／ 編譯陳韻涵茅毅／綜合報導
美國川普（左）政府逐步擴大對委內瑞拉總統馬杜洛的軍事與心理施壓，引發外界關注華府是否正醞釀新一輪政權更迭行動。法新社
美國十一日對委內瑞拉實施新一波制裁，限制委國總統馬杜洛妻子的三名姪子，以及他們公司旗下的六艘油輪與航運公司。路透同日引述六位知情人士報導，美國準備攔截更多艘裝載委國石油的船舶，以加強施壓馬杜洛。

俄羅斯總統普亭十一日在通話中重申對馬杜洛的支持，但坦言鑒於俄軍在俄烏戰場長期鏖戰，因此莫斯科能伸出援手的能力有限；白俄羅斯總統盧卡申科則於近三周內再次與委國駐俄大使韋拉斯格斯會面。

據白俄官方通訊社Belta報導，盧卡申科十一月二十五日對委國特使說，白俄歡迎馬杜洛來，馬杜洛「訪白俄的時候到了」。路透詢問盧卡申科辦公室是否願在馬杜洛下台時給予庇護，該辦公室未置評。

美國財政部聲明，已對六家裝載委國石油的航運公司及六艘油輪祭出制裁，這些油輪涉及詐欺和不安全的航運行為，且持續挹注馬杜洛的「貪腐毒品恐怖主義政權」。

上述遭美國制裁的其中四艘懸掛巴拿馬旗幟，即二○○二年建造的Ｈ.Constance號和二○○三年建造的Lattafa號，以及懸掛庫克群島及中國大陸香港旗幟。根據委國國營石油公司ＰＤＶＳＡ內部文件，船舶是最近在委國裝載原油的超級油輪。

委國第一夫人西莉亞．佛羅雷斯三名姪子也遭制裁，其中佛蘭基．佛羅雷斯及艾佛瑞恩．佛羅雷斯二○一五年在海地遭美國緝毒局（ＤＥＡ）誘捕。這兩人二○一六年被定罪判處十八年有期徒刑，罪名為企圖進行市價數百萬美元的古柯鹼交易，但已於二○二二年美委兩國換囚時獲釋。

川普政府是否打算再扣押委國油輪，白宮發言人李維特說，不會透露接下來的行動，但美國將持續執行川普的制裁委國政策；她還說，「我們不會袖手旁觀，任由受制裁的船舶裝載黑市原油橫行海上，這些獲利將助長全球的流氓與非法政權毒品恐怖主義活動」。

法新社十一日引述三位知情人士報導，美國已彙整一份目標清單，列出多艘受制裁的油輪，作為未來可能扣押的標的，且美國司法部與國土安全部已策畫這些行動數月。委國政府十一日則痛批川普政府十日派兵扣押委國油輪為國際海盜行為，將採取法律及外交途徑，以確保石油貿易。

