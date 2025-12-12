比利時打擊兒少性影像犯罪 檢警大規模搜查立案52件

為了打擊兒少性影像犯罪，布魯塞爾檢警近期展開數波調查行動，截至目前至少已有52起案件立案調查，並有多人被起訴。

據布魯塞爾時報，這個大規模的行動由布魯塞爾檢察署的網路犯罪部門主導，並獲得聯邦司法警察電腦犯罪部門的支援，在11月到12月間進行。主要鎖定持有與散布兒童性虐待影像的犯罪行為。

報導指出，檢察署掌握相關情報，布魯塞爾境內有多個IP位址涉及下載非法影像與影片。在各地進行了數十次搜索後，逮捕了多名嫌疑人，並至少有52起案件立案。

目前已知的案件中，有28起已經取得具體證據，其餘案件仍在進行深入調查。有4名嫌疑人遭到羈押，另有多名嫌犯被起訴。

警方表示，這次的大規模搜索行動中查扣了大量設備，包括158台電腦、225個外接硬碟、323個USB隨身碟與記憶卡、9台伺服器，以及160支手機與平板電腦。總計約有600TB的資料被扣押並進行分析。

布魯塞爾檢察署強調，無論兒童身在何處，「兒童保護」是最優先的事項，「任何持有或下載涉及兒童性虐待的影像或影片行為，都會直接助長對兒童的剝削。」