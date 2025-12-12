比利時打擊兒少性影像犯罪 檢警大規模搜查立案52件

中央社／ 布魯塞爾12日專電

為了打擊兒少性影像犯罪，布魯塞爾檢警近期展開數波調查行動，截至目前至少已有52起案件立案調查，並有多人被起訴。

據布魯塞爾時報，這個大規模的行動由布魯塞爾檢察署的網路犯罪部門主導，並獲得聯邦司法警察電腦犯罪部門的支援，在11月到12月間進行。主要鎖定持有與散布兒童性虐待影像的犯罪行為。

報導指出，檢察署掌握相關情報，布魯塞爾境內有多個IP位址涉及下載非法影像與影片。在各地進行了數十次搜索後，逮捕了多名嫌疑人，並至少有52起案件立案。

目前已知的案件中，有28起已經取得具體證據，其餘案件仍在進行深入調查。有4名嫌疑人遭到羈押，另有多名嫌犯被起訴。

警方表示，這次的大規模搜索行動中查扣了大量設備，包括158台電腦、225個外接硬碟、323個USB隨身碟與記憶卡、9台伺服器，以及160支手機與平板電腦。總計約有600TB的資料被扣押並進行分析。

布魯塞爾檢察署強調，無論兒童身在何處，「兒童保護」是最優先的事項，「任何持有或下載涉及兒童性虐待的影像或影片行為，都會直接助長對兒童的剝削。」

布魯塞爾 規模 下載

延伸閱讀

負責人涉體罰！竹市5園所遭撤照 家長不滿逾200生被迫轉介

圍繞歐盟的烏克蘭「賠償貸款」方案的呼籲與阻礙

左撇子女孩比利時上映　 觀眾讚議題描繪深刻

全聯台灣鯛被驗出禁藥 雲林地檢署立案要查了！

相關新聞

美擴大制裁馬杜洛3親戚6油輪 普亭想挺委卻有心無力

美國十一日對委內瑞拉實施新一波制裁，限制委國總統馬杜洛妻子的三名姪子，以及他們公司旗下的六艘油輪與航運公司。路透同日引述...

廣角鏡／日年度漢字揭曉：「熊」

日本漢字能力檢定協會十二日在京都清水寺宣布，年度漢字為「熊」，並由住持森清範現場揮毫。這反映出全日本今年「熊害」層出不窮...

諾獎得主馬查多讚川普對委國施壓 卻避談美軍事干預

祕密抵挪威奧斯陸後，今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多十一日說，美國對委國採取扣押油輪等諸多「果斷」行動，已...

日本2025年度漢字為「熊」！高市內閣成員選字曝光 高、米、推上榜

日本首相高市早苗的內閣成員今天在內閣會議後記者會上，公布各自心目中「今年的漢字」，有些人選擇包含在首相姓名中的「高」或「...

東京也搖晃！日本茨城規模4.9地震 最大震度4

日本茨城縣南部今天晚間7時5分（台北時間6時5分）發生規模4.9地震，震源深度50公里，茨城縣、栃木縣、埼玉縣、千葉縣等...

馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）秘密離境，10日抵達挪威奧斯陸領獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。