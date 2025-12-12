歐盟擬修訂外國投資審查規則 強調對國防AI等機敏領域「去風險」

快訊

歐盟擬修訂外國投資審查規範，減少對陸依賴。路透
歐盟11日就修訂現有的外國直接投資審查規則達成暫時協議，新規則將要求所有會員國對國防、人工智慧（AI）或關鍵礦物等機敏領域的外國投資進行審查，判斷是否威脅經濟安全。若有必要，也可能阻擋投資。

路透報導，新規則要求所有歐盟會員國審查的對象，將包括涉及軍用和兩用設備、「超關鍵」技術（例如AI、量子科技和半導體）、關鍵原物料、關鍵能源、數位基建運輸，以及投票系統或資料庫領域的外國投資。

審查範圍也將包含中間對手方、證券保管機構、受監管市場或支付系統的營運商，以及系統上重要的金融機構。若投資方受到外國公司控制，審查也將擴及歐盟內部的投資。

審查決定仍將由投資發生地的歐盟成員國負責，但歐盟執委會可提供意見。這份新規則的文本仍須經過歐洲議會和歐盟理事會兩機構批准。

雖然初步提案並未點名任何國家，但把投資來源國分為「可靠夥伴」和「關注國家」，並強調歐盟旨在降低對中國大陸依賴的「去風險」政策。

歐盟輪值主席國丹麥的工商部長博德斯科夫表示：「今天的協議加強了歐盟保護自身安全和公共秩序的能力，並確保歐洲對投資人來說仍是一個有吸引力的目的地。」

