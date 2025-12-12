快訊

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

德國指控俄羅斯網攻影響飛安干擾大選 召見大使抗議

中央社／ 柏林12日綜合外電報導

德國今天表示，已經確認兩起俄羅斯主導的網攻行動，目標分別是德國航空安全體系，以及今年2月的國會大選，並表示已召見俄國大使提出抗議。

法新社報導，德國外交部發言人表示：「我們現在可以明確將2024年8月針對德國航空安全發動的網路攻擊，歸咎於駭客團體APT28，這個駭客團體也被稱為「魔幻熊」（Fancy Bear）。」

他還說：「我們現在可以明確指出，俄羅斯透過風暴-1516（Storm-1516）行動，企圖影響並擾亂最近一次的國會大選。」

德國外交部發言人表示，德國「將與歐洲夥伴密切協調，採取一系列反制措施，讓俄羅斯為其混合行動付出代價」。

他還提到，柏林將支持在歐盟層級祭出「新的、針對混合威脅行動者的個別制裁」，但未透露細節。

近年來，歐洲各國政府對俄羅斯疑似從事間諜活動、無人機偵察、破壞行動，以及網攻和假資訊操作保持高度警戒。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，德國一直是烏克蘭的第2大援助國，並多次指控莫斯科發動所謂「混合式攻擊」，其中包括近月來在多座歐洲機場附近發現的無人機飛行事件。

德國 俄羅斯 外交部

延伸閱讀

軍民兩用…中國無人機航母「九天」 陝西成功首飛

泰國總理承認少數政府難施政 泰王頒敕令解散眾議院、60天內大選

旅居泰柬邊境德籍公民憶撤離經過 火箭聲中匆忙逃命

依賴不斷加深？澤倫斯基：俄羅斯向大陸「出讓領土主權」換取軍工合作

相關新聞

日本2025年度漢字為「熊」！高市內閣成員選字曝光 高、米、推上榜

日本首相高市早苗的內閣成員今天在內閣會議後記者會上，公布各自心目中「今年的漢字」，有些人選擇包含在首相姓名中的「高」或「...

東京也搖晃！日本茨城規模4.9地震 最大震度4

日本茨城縣南部今天晚間7時5分（台北時間6時5分）發生規模4.9地震，震源深度50公里，茨城縣、栃木縣、埼玉縣、千葉縣等...

馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）秘密離境，10日抵達挪威奧斯陸領獎...

歐記健保補貼 參院兩黨提案都未過關 保費將大漲

民主黨和共和黨為解決又稱為「歐記健保」的可負擔健保法（Affordable Care Act）補貼問題各自提出法案，11...

馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，10日抵達挪威奧斯陸。她戴上假髮喬裝，通過10個軍方檢查哨、冒險...

川普施壓馬杜洛 馬查多：對委內瑞拉政局影響顯著

祕密抵達挪威首都奧斯陸後，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)11日對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。