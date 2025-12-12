川普政府傳計劃拉攏4國脫離歐盟 白宮強烈駁斥
美國媒體「防務一號」指稱，總統川普（Donald Trump）的政府計劃拉攏奧地利、匈牙利、義大利和波蘭等4個友好國家脫離歐盟並納入美國勢力範圍，但白宮對此強烈否認。
英國「獨立報」（The Independent）報導，美國政府上週公布長達29頁的2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy）報告，但在歐洲引起軒然大波，因報告批評華府的歐洲盟邦「軟弱」。
美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）近日報導，一份更長版本且未公開的國家安全戰略報告，則建議推動奧地利、匈牙利、義大利及波蘭脫離歐盟（EU），並使這些盟邦跟美國更加緊密聯繫在一起。
「防務一號」聲稱已審閱過這份文件，更長版本的國家安全戰略報告內文寫道，美國應該與這4個國家「加強合作…目標是推動它們脫離」歐盟。
但白宮方面強烈否認，有所謂的國家安全戰略報告更完整版本。
白宮發言人凱利（Anna Kelly）向「防務一號」表示：「不存在其他版本、不公開版本或機密版本。」
