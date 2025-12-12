東京也搖晃！日本茨城規模4.9地震 最大震度4
日本茨城縣南部今天晚間7時5分（台北時間6時5分）發生規模4.9地震，震源深度50公里，茨城縣、栃木縣、埼玉縣、千葉縣等地觀測到最大震度4，東京都也感覺到搖晃。
根據日本氣象廳，茨城縣石岡市、笠間市、筑西市、坂東市、城里町，栃木縣真岡市，埼玉縣春日部市，以及千葉縣野田市等地區觀測到最大震度4。
東京都新宿區、文京區、墨田區、江東區、世田谷區、澀谷區、中野區、杉並區、練馬區、足立區、葛飾區等區域觀測到震度3；東京都千代田區、中央區、港區、品川區、目黑區、大田區、豐島區、八王子市、武藏野市、三鷹市等地區觀測到震度2。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言