東京也搖晃！日本茨城規模4.9地震 最大震度4

中央社／ 東京12日專電
日本茨城縣南部今天晚間7時5分（台北時間6時5分）發生規模4.9地震，震源深度50公里，茨城縣、栃木縣、埼玉縣、千葉縣等地觀測到最大震度4，東京都也感覺到搖晃。 圖／擷自日本氣象廳官網
日本茨城縣南部今天晚間7時5分（台北時間6時5分）發生規模4.9地震，震源深度50公里，茨城縣、栃木縣、埼玉縣、千葉縣等地觀測到最大震度4，東京都也感覺到搖晃。 圖／擷自日本氣象廳官網

日本茨城縣南部今天晚間7時5分（台北時間6時5分）發生規模4.9地震，震源深度50公里，茨城縣、栃木縣、埼玉縣、千葉縣等地觀測到最大震度4，東京都也感覺到搖晃。

根據日本氣象廳，茨城縣石岡市、笠間市、筑西市、坂東市、城里町，栃木縣真岡市，埼玉縣春日部市，以及千葉縣野田市等地區觀測到最大震度4。

東京都新宿區、文京區、墨田區、江東區、世田谷區、澀谷區、中野區、杉並區、練馬區、足立區、葛飾區等區域觀測到震度3；東京都千代田區、中央區、港區、品川區、目黑區、大田區、豐島區、八王子市、武藏野市、三鷹市等地區觀測到震度2。

