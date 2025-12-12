日本首相官邸官網遭偽造 政府示警：小心被騙個資

日本官房長官木原稔今天表示，對於近期查到有人假冒首相官邸官方網站「無法坐視不管」，政府將與警察廳等相關部門合作應對。首相官邸官網也公告警示，若誤入假網站，可能會被竊取個人資訊或感染電腦病毒等。

日本東京放送電視台（TBS）報導，政府昨天確認，有假網站偽裝成首相官邸的官方網站，騙取民眾輸入個人資訊。政府已經在真正的首相官邸官方網站與社群媒體發出警示。根據目前掌握情況，尚未確認有民眾受害。

首相官邸官網日文版的警示寫道，「目前確認存在冒充首相官邸官方首頁的假網站。如果誤入假網站，可能會被竊取個人資訊或感染電腦病毒等，請務必注意」。

木原在記者會表示，警察廳已經向防毒軟體公司提供假網站的相關資訊，並採取應對措施。

他強調，「這類假網站的製作與散布錯誤資訊，恐讓國民陷入混亂與誤解，絕對不能予以容忍。我們將持續與相關部門緊密合作，包括加強官邸官網的防偽對策等，以高度警戒的態度來應對」。