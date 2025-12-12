快訊

封面魔咒？黃仁勳等AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手：絕佳反指標

馬防部淪詐騙營區！軍方火速拔指揮官 派他赴馬祖救火

一生奉獻警職…高雄警查案途中撞上違停貨車 滿地血跡送醫不治

俄國、土耳其及伊朗領袖齊聚土庫曼 舉行罕見峰會

中央社／ 阿什加巴特12日綜合外電報導

俄羅斯、土耳其和伊朗領導人今天齊聚中亞國家土庫曼，召開罕見的國際峰會，此時正值土庫曼獲得永久中立國地位30週年。

法新社報導，「永久中立」原則是這個前蘇聯加盟共和國的外交政策核心，該原則也讓土庫曼成為世界上最孤立的國家之一。

出席峰會的領袖包含俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），以及其他的區域領導人。

接壤阿富汗、伊朗和裏海（Caspian Sea）的土庫曼，從1991年蘇聯解體而獨立以來，僅出過3位總統。

土庫曼首位總統是尼雅佐夫（SaparmuratNiyazov），他執政長達15年，之後就由別爾德穆哈梅多夫（Berdymukhamedov）家族掌權。

古爾班古力．別爾德穆哈梅多夫（GurbangulyBerdymukhamedov）於2006年擔任總統，他的兒子謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫（SerdarBerdymukhamedov）則在2022年就任總統。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，普丁今天表示，土庫曼預計2026年接任獨立國協（CIS）輪值主席國，「我願承諾，俄方將提供一切必要協助」。

俄羅斯 伊朗 蘇聯

延伸閱讀

駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

莫迪接見普亭強調兩國友誼　關鍵議題無實質進展

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

美特使赴俄會談 川普：普丁流露結束戰爭意願

相關新聞

東京也搖晃！日本茨城規模4.9地震 最大震度4

日本茨城縣南部今天晚間7時5分（台北時間6時5分）發生規模4.9地震，震源深度50公里，茨城縣、栃木縣、埼玉縣、千葉縣等...

馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）秘密離境，10日抵達挪威奧斯陸領獎...

歐記健保補貼 參院兩黨提案都未過關 保費將大漲

民主黨和共和黨為解決又稱為「歐記健保」的可負擔健保法（Affordable Care Act）補貼問題各自提出法案，11...

馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，10日抵達挪威奧斯陸。她戴上假髮喬裝，通過10個軍方檢查哨、冒險...

川普施壓馬杜洛 馬查多：對委內瑞拉政局影響顯著

祕密抵達挪威首都奧斯陸後，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)11日對...

美扣押委油輪後…普亭致電力挺馬杜洛 俄外長要川普政府解釋

美軍近月多次攻擊加勒比海船隻後，10日在委內瑞拉外海扣押了一艘油輪，司法部長邦迪(Pam Bondi)聲稱油輪上的石油因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。