快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

韓美核諮商小組第5次會議 強調南韓主導常規防禦

中央社／ 首爾12日綜合外電報導

韓美「核諮商小組」（NCG）第5次會議在美國華盛頓召開，這次會議重點主要是南韓將在朝鮮半島主導常規防禦，雖這次聲明未提及對北韓施壓的字眼，但雙方認同NCG必須持續召開。

根據韓聯社今天報導，「核諮商小組」主要是針對北韓核武威脅進行延伸嚇阻的韓美雙邊協商機制，第5次會議於當地期間昨天在華盛頓舉行。

這次是繼1月10日之後相隔11個月再度召開，雙方會後發布共同聲明，南韓國防部國防政策室長金洪哲強調，南韓將在朝鮮半島的常規防禦中發揮主導角色。

報導指出，這次NCG會議結果文件中，首次寫入由南韓主導常規防禦的方針。此舉被認為，與美國總統川普以「同盟現代化」為名要求南韓等同盟國強化角色，以及南韓總統李在明推動轉移戰時作戰指揮權等有關。

不過報導提及，在上次NCG會議聲明中，美方曾警告「北韓任何核攻擊都不能容忍，將導致政權終結」，而這次會議並沒有相關警告性用詞。且過去第1至第4次會議文件中皆提及北韓，但這次完全沒有提到。

有分析指出，這可能是為了川普想促成「美朝峰會」與北韓領導人金正恩會面，而刻意刪除對北韓施壓的字眼。對此南韓國防部相關人士表示，「雖然聲明中未提及，但NCG的核戰略共同計劃功能並未改變」。

韓美也一致認為必須持續召開NCG會議，雙方代表認為，NCG是強化韓美同盟與延伸嚇阻的重要「持續性雙邊協商機制」，雙方代表同意了包括明年上半年舉行第6次會議在內的後續NCG計畫。

南韓 北韓 國防部 美國 朝鮮半島 川普 韓美

延伸閱讀

韓政界收受統一教賄絡 李在明：無論朝野嚴正調查

李在明會見軟銀會長孫正義 盼成日韓AI合作橋梁

6名南韓人遭北韓扣留 李在明不知情引韓媒批評

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

相關新聞

馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）秘密離境，10日抵達挪威奧斯陸領獎...

歐記健保補貼 參院兩黨提案都未過關 保費將大漲

民主黨和共和黨為解決又稱為「歐記健保」的可負擔健保法（Affordable Care Act）補貼問題各自提出法案，11...

馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，10日抵達挪威奧斯陸。她戴上假髮喬裝，通過10個軍方檢查哨、冒險...

川普施壓馬杜洛 馬查多：對委內瑞拉政局影響顯著

祕密抵達挪威首都奧斯陸後，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)11日對...

美扣押委油輪後…普亭致電力挺馬杜洛 俄外長要川普政府解釋

美軍近月多次攻擊加勒比海船隻後，10日在委內瑞拉外海扣押了一艘油輪，司法部長邦迪(Pam Bondi)聲稱油輪上的石油因...

美軍持槍空降扣押委油輪 委國怒斥「海盜行為」

美國與委內瑞拉緊張關係持續升高，美國總統川普10日證實美方扣押一艘委內瑞拉受制裁油輪，凸顯華府加強施壓馬杜洛政權。委內瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。