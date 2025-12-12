快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

宏都拉斯選舉爭議多 人權團體稱黑幫涉脅迫選民投票

中央社／ 德古西加巴12日綜合外電報導

一個知名人權團體今天表示，宏都拉斯幫派成員涉嫌在11月30日總統選舉日「脅迫」選民投票，並指控競選期間發生了7起疑似政治相關命案。

法新社報導，宏都拉斯長期受到幫派暴力困擾，境內如「18街幫」（Barrio 18）與「救世鱒魚幫」（Mara Salvatrucha」（Mara Salvatrucha）等黑幫組織，皆被美國列為恐怖團體。

非政府組織克里斯托薩（Cristosal）表示，他們的調查發現，有6名「擔任或自稱擔任地方職務」的男性遭殺害，另有一名5歲兒童在自由重建黨（Libre）示威活動中遭到武裝攻擊而喪生。

克里斯托薩調查主任瓦連德（Rene Valiente）告訴法新社，該組織也發現「基於幫派在投票所周邊的存在，出現某些脅迫行為」，但尚無法判定幫派意圖支持哪個政黨。

現任總統、出身左翼自由重建黨的卡斯楚（XiomaraCastro）聲稱，她的選民在多個地區受到幫派威脅，並呼籲展開調查。

宏都拉斯總統選舉結果至今仍未公布，但選情已受到兩位右翼候選人質疑，包括電視主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla）與獲得美國總統川普支持的阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

選委會官員表示，阿斯夫拉以些微差距、略高於1個百分點領先對手。

幫派 宏都拉斯

延伸閱讀

宏都拉斯將啟動特別驗票 總統大選僵局延長

宏都拉斯國會不認大選結果 軍方將確保權力交接

宏都拉斯大選阿斯夫拉領先 納斯拉亞批選舉遭竊

宏都拉斯總統候選人納斯拉亞 宣稱投票數據遭篡改

相關新聞

美國又謀政權更替？委國「非中東翻版」原因曝 專家評川普這次不會縮

川普政府逐步擴大對委內瑞拉總統馬杜洛的軍事與心理施壓，引發外界關注華府是否正醞釀新一輪政權更迭行動。曾任川普第一任期委內...

馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）秘密離境，10日抵達挪威奧斯陸領獎...

日本年度漢字「熊」！侵襲民眾生命的熊害問題

日本每年12月選出象徵一整年世間百態的「今年的漢字」（今年の漢字），在今天12月12日下午公布結果。日本全國民眾票選的2025年代表漢字是——「熊」——象徵今年度幾乎全國性蔓延的熊害，民眾生活區域大量目擊熊出沒、甚至造成死傷的困擾。

香港的未來會如何？台灣已成為研究香港的學術重鎮

近期中央研究院和社團法人臺灣香港研究學會共同舉辦《香港專題展：這城穿過民主》特展，以印有各種口號的標語T恤（Slogan Tee）為媒介，展現香港公民社會在各式示威抗議活動中的創意與活力。除了本次特展之外，中研院社會學研究所香港主題小組另設有「香港研究資料庫」，收集各式和香港研究相關史料。本次展覽所展示的標語T恤，即為香港研究資料庫收藏的藏品內容。

歐記健保補貼 參院兩黨提案都未過關 保費將大漲

民主黨和共和黨為解決又稱為「歐記健保」的可負擔健保法（Affordable Care Act）補貼問題各自提出法案，11...

馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，10日抵達挪威奧斯陸。她戴上假髮喬裝，通過10個軍方檢查哨、冒險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。