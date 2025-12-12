歐洲首個倒於Z世代示威政府 保加利亞牽動地緣政治

保加利亞政府因年輕人主導的示威而垮台，保國親歐內閣辭職後面臨提前大選，可能改變保加利亞地緣政治走向。政府2026年預算案加深貪腐疑慮與世代脫節，成點燃示威導火線。

華爾街日報指出，今年以來因所謂Z世代（Gen Z）上街示威造成政府推翻、政權撼動的情況屢在全球上演。亞洲尼泊爾、非洲馬達加斯加的政府數月前就因青年示威而倒台；對政治菁英享有特權的憤怒，也在印尼、菲律賓引發大規模示威；在非洲的坦尚尼亞，青年主導的反政府抗議則遇武力鎮壓染血。

如今憤怒的Z世代抗議者取得在歐洲首勝，讓巴爾幹半島的保加利亞成為最新動盪熱點。總理熱利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）11日宣布聯合內閣總辭，距保加利亞預訂明年1月1日加入歐元區僅半個多月。

雖然政府垮台不影響保加利亞明年元旦採用歐元的時程，卻使最近4年已7次國會大選的保加利亞政壇危機延續；現任總理熱利亞茲科夫今年1月才就任。

熱利亞茲科夫的親歐盟內閣垮台，未來數月內恐又得提前大選，很可能將改變保加利亞的地緣政治方向。

內閣制的保加利亞，當前局面對現任總統拉德夫（Rumen Radev）有利。拉德夫雖是虛位元首但仍是民選，也是目前保國最受歡迎的政治人物，外界預期他可能籌組自己的政黨並參與下次國會選舉。

拉德夫曾是空軍飛官，過去常批評西方對烏克蘭的支持，今年稍早甚至以「註定失敗」形容基輔的前景。

保加利亞這次示威的導火線，是政府所提的2026年預算案，其中包含增加支出的計畫。批評者認為此舉會加劇貪腐政治人物對國家機構的控制。

人口約650萬的保加利亞，長期深受貪腐問題困擾，即便2007年加入歐盟後仍改善有限。數以萬計民眾於10日晚間在首都索菲亞及其他大城上街，是最近幾週連串示威的最新一波。

在TikTok等社群平台號召下，保加利亞民眾高舉「Z世代來了」、「Z世代對抗貪腐」等標語走上街頭；在首都國會大廈外的示威現場，大型螢幕不斷播放嘲諷政治人物的影片和迷因題材。