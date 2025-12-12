快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

歐洲首個倒於Z世代示威政府 保加利亞牽動地緣政治

中央社／ 索菲亞11日綜合外電報導

加利亞政府因年輕人主導的示威而垮台，保國親歐內閣辭職後面臨提前大選，可能改變保加利亞地緣政治走向。政府2026年預算案加深貪腐疑慮與世代脫節，成點燃示威導火線。

華爾街日報指出，今年以來因所謂Z世代（Gen Z）上街示威造成政府推翻、政權撼動的情況屢在全球上演。亞洲尼泊爾、非洲馬達加斯加的政府數月前就因青年示威而倒台；對政治菁英享有特權的憤怒，也在印尼、菲律賓引發大規模示威；在非洲的坦尚尼亞，青年主導的反政府抗議則遇武力鎮壓染血。

如今憤怒的Z世代抗議者取得在歐洲首勝，讓巴爾幹半島的保加利亞成為最新動盪熱點。總理熱利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）11日宣布聯合內閣總辭，距保加利亞預訂明年1月1日加入歐元區僅半個多月。

雖然政府垮台不影響保加利亞明年元旦採用歐元的時程，卻使最近4年已7次國會大選的保加利亞政壇危機延續；現任總理熱利亞茲科夫今年1月才就任。

熱利亞茲科夫的親歐盟內閣垮台，未來數月內恐又得提前大選，很可能將改變保加利亞的地緣政治方向。

內閣制的保加利亞，當前局面對現任總統拉德夫（Rumen Radev）有利。拉德夫雖是虛位元首但仍是民選，也是目前保國最受歡迎的政治人物，外界預期他可能籌組自己的政黨並參與下次國會選舉。

拉德夫曾是空軍飛官，過去常批評西方對烏克蘭的支持，今年稍早甚至以「註定失敗」形容基輔的前景。

保加利亞這次示威的導火線，是政府所提的2026年預算案，其中包含增加支出的計畫。批評者認為此舉會加劇貪腐政治人物對國家機構的控制。

人口約650萬的保加利亞，長期深受貪腐問題困擾，即便2007年加入歐盟後仍改善有限。數以萬計民眾於10日晚間在首都索菲亞及其他大城上街，是最近幾週連串示威的最新一波。

在TikTok等社群平台號召下，保加利亞民眾高舉「Z世代來了」、「Z世代對抗貪腐」等標語走上街頭；在首都國會大廈外的示威現場，大型螢幕不斷播放嘲諷政治人物的影片和迷因題材。

加利 Z世代 內閣

延伸閱讀

俄烏、以哈停火卡關 停戰談判難推進

美國烏克蘭會談無明顯突破 澤倫斯基承諾持續追求和平

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明

相關新聞

美國又謀政權更替？委國「非中東翻版」原因曝 專家評川普這次不會縮

川普政府逐步擴大對委內瑞拉總統馬杜洛的軍事與心理施壓，引發外界關注華府是否正醞釀新一輪政權更迭行動。曾任川普第一任期委內...

馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）秘密離境，10日抵達挪威奧斯陸領獎...

日本年度漢字「熊」！侵襲民眾生命的熊害問題

日本每年12月選出象徵一整年世間百態的「今年的漢字」（今年の漢字），在今天12月12日下午公布結果。日本全國民眾票選的2025年代表漢字是——「熊」——象徵今年度幾乎全國性蔓延的熊害，民眾生活區域大量目擊熊出沒、甚至造成死傷的困擾。

香港的未來會如何？台灣已成為研究香港的學術重鎮

近期中央研究院和社團法人臺灣香港研究學會共同舉辦《香港專題展：這城穿過民主》特展，以印有各種口號的標語T恤（Slogan Tee）為媒介，展現香港公民社會在各式示威抗議活動中的創意與活力。除了本次特展之外，中研院社會學研究所香港主題小組另設有「香港研究資料庫」，收集各式和香港研究相關史料。本次展覽所展示的標語T恤，即為香港研究資料庫收藏的藏品內容。

歐記健保補貼 參院兩黨提案都未過關 保費將大漲

民主黨和共和黨為解決又稱為「歐記健保」的可負擔健保法（Affordable Care Act）補貼問題各自提出法案，11...

馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，10日抵達挪威奧斯陸。她戴上假髮喬裝，通過10個軍方檢查哨、冒險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。