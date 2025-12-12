美國明簽六國聯盟宣言 反制中國稀土控管、AI崛起

川普政府預計12日簽署「Pax Silica」宣言，與新加坡、澳洲、日本、南韓和以色列組成聯盟，旨在打造安全、繁榮和創新驅動的矽谷供應鏈，領域涵蓋稀土、先進製程、半導體、人工智慧基礎件建設等。

根據Politico報導，這個聯盟意在反制中國對於稀土的主導控制，同時壓制中國崛起成為AI和其他科技領域的中心；川普政府也正在尋找其他國家來加入聯盟。

報導指出，美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）稱這項宣言將為各國共同研發、生產和發展基礎建設鋪路，有意與中國的「一帶一路」基礎建設倡議競爭。

國務院則發出新聞稿指出，Pax Silica的聯盟旨在減少強迫的依賴、保護對人工智慧的核心材料和能力，並確保同陣線的國家得以大規模發展和部署變革性的技術。

國務院11日晚間則先行舉行Pax Silica高峰會的開幕酒會，副國務卿藍道（Christopher Landau）發表談話。據悉，我駐美代表俞大㵢也有與會。