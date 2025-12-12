金正恩矢言整頓紀律偏差 稱許北韓援俄士兵表現

北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）矢言要徹底根除「紀律偏差」的貪腐惡習，他並讚揚部隊參加俄羅斯對烏克蘭戰爭的表現。

北韓勞動黨第8屆中央委員會第13次擴大全會昨天閉幕，在為期3天的會議中，討論未來重點政策，以及勞動黨即將召開的第9次全國代表大會籌備工作。

「北韓中央通信社」（KCNA）報導，金正恩在昨天會議結束時譴責部分官員「錯誤的思想觀點，以及消極且不負責任的工作態度」；他並點出必須糾正的缺失和惡習。

法新社報導，北韓官媒並未進一步說明細節，只提到黨內近期出現許多「紀律偏差」，而這是行賄腐敗的婉轉說法。

金正恩針對與俄羅斯並肩作戰、前往烏克蘭前線的北韓士兵表示讚許。根據南韓方面的估算，至少有600名北韓軍人在俄烏戰場上陣亡，並有數千人受傷。

分析人士指出，作為派兵參戰的交換，平壤正從俄羅斯獲得經濟援助、軍事技術以及糧食與能源等物資。