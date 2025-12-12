金正恩矢言整頓紀律偏差 稱許北韓援俄士兵表現
北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）矢言要徹底根除「紀律偏差」的貪腐惡習，他並讚揚部隊參加俄羅斯對烏克蘭戰爭的表現。
北韓勞動黨第8屆中央委員會第13次擴大全會昨天閉幕，在為期3天的會議中，討論未來重點政策，以及勞動黨即將召開的第9次全國代表大會籌備工作。
「北韓中央通信社」（KCNA）報導，金正恩在昨天會議結束時譴責部分官員「錯誤的思想觀點，以及消極且不負責任的工作態度」；他並點出必須糾正的缺失和惡習。
法新社報導，北韓官媒並未進一步說明細節，只提到黨內近期出現許多「紀律偏差」，而這是行賄腐敗的婉轉說法。
金正恩針對與俄羅斯並肩作戰、前往烏克蘭前線的北韓士兵表示讚許。根據南韓方面的估算，至少有600名北韓軍人在俄烏戰場上陣亡，並有數千人受傷。
分析人士指出，作為派兵參戰的交換，平壤正從俄羅斯獲得經濟援助、軍事技術以及糧食與能源等物資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言