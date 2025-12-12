英國回應安全威脅升高逾50% 啟動軍事情報系統改革

快訊

早上洗澡還是晚上？微生物與皮膚專家告訴你其實沒有標準答案

中央社／ 倫敦12日專電

官方估計顯示，英國國防部和武裝部隊去年遭遇的情報、網路等領域的敵意活動年增超過50%。為回應安全威脅樣態持續演變，且態勢日益複雜迫切，英國國防部啟動大規模軍事情報系統改革。

透過整合原本存在於陸、海、空三軍以及太空司令部、聯合作戰司令部等國防體系內的所有情報單位，英國設立單一聯合軍事情報部門（Military IntelligenceServices, MIS），目標在縱、橫向高度整合，且連貫一致、更為精實明確的系統運作之下，英國的軍事情報蒐集、分析和分享，以及行動決策、預測和預警，將更精準有效率。

英國國防部今天表示，這是英國軍事情報系統首次「化零為整」，收攏於單一部門之下。

此外，為回應軍事體系面臨的混合威脅上升，英國國防部新設立「國防反情報單位」（Defence Counter-Intelligence Unit, DCIU），以強化對敵意國家的嚇阻和攔截阻斷能力。

英國國防部表示，來自國外情報單位的敵意活動已遠超越傳統情報活動範圍。相關單位的下手目標已廣泛涵蓋國防體系人員，及軍工業、科技、供應鏈、衛星和資通訊系統、國際交通運輸網絡、各項基礎設施、大眾傳播和社群媒體等。透過編制與指揮協調系統改革，國防部擬強化與英國其他非軍事體系情報單位及北大西洋公約組織（NATO）盟友的合作。

國防大臣希利（John Healey）說，隨著安全威脅增加，國防情報體系也應「更聰明」。網路與特種作戰司令霍肯霍爾上將（Jim Hockenhull）說，情報是國防的核心，也支撐國防的一切；情報提供洞察和遠見，同時是行動助力。

MIS和DCIU將接受網路與特種作戰司令部及國防情報總長指揮，即時整合來自陸、海、空、太空和網路領域的資訊。

今天宣布的軍事情報系統改革是落實英國國防部6月發布的「戰略防衛檢討」（SDR）結論。

SDR提到，隨著全球安全環境惡化，對高品質及準確、完整度高的情報需求將持續上升，特別是在應對國家級敵對行為者方面。

另一方面，考量科技領域的快速發展、以及資訊量迅速增長，需要的情報種類、工具，以及分析和分享的速度，也需相應調整。

SDR指出，隨著英國武裝部隊重建實戰能力，情報能力也必須能夠符合「危機和戰爭時期」的需求；面對軍事實力相當的敵手，英國曾在阿富汗和伊拉克戰爭運用的情報能力已遠不足夠。

除了增加資源和人才投入，SDR另敦促國防情報體系加強與國內其他情報機關的協同行動能力，並於今年內設立MIS和DCIU，以有效應對國家級行為者的敵意活動。

另一方面，北約秘書長呂特（Mark Rutte）今天訪問德國並發表演說提到，北約防衛目前還撐得住，但考量莫斯科當局將全國經濟投入戰爭，俄羅斯5年內可能就會準備好對北約國家動武，而北約歐洲各國必須準備好面對「我們祖父母或曾祖父母曾經歷的戰爭規模」。

