捷克擬問卷調查公民服役意願 強化國防危機應變

中央社／ 布拉格11日專電

捷克軍方將向政府提出計畫，未來將邀請18歲以上公民填寫問卷，表明危機時的服役意願並提供基本資料。捷克參謀總長雷赫卡表示，他希望了解有多少人願意為國家而戰，以應對當前軍事後備人力縮減。

捷克參謀總長雷赫卡（Karel Řehka）10日接受捷克廣播電台（iROZHLAS.cz）訪問時表示，這項倡議是軍方正在制定的新動員概念，旨在建立與管理現代化後備力量，希望在為時已晚前提升國家的危機應對能力。

根據這項提案，18歲以上的捷克公民將受邀填寫一份線上問卷，請他們回答在危機時的服役意願，並提供基本個人資料與對國防的自願承諾。此計畫並不涉及傳統意義上的義務兵役，而是建立一份在必要時願意參與國防工作的公民名冊。

依照現行捷克法律，只有在宣布國家緊急狀態或戰爭時才能啟動徵兵制度，而此門檻讓雷赫卡不滿。雷赫卡說：「我們的首要目標是避免戰爭。但當戰爭開始時，我們不能才在危機中採取所有必要措施。」

軍方領導人指出，這項問卷將有助於軍隊識別那些身體狀況允許參與防衛活動的人。已登記且通過體檢者，未來可能需接受數週的短期訓練。

捷克自2004年廢除義務役，並依賴職業軍人與預備役，使軍隊的受訓人力池有限。根據數據，截至2025年初，大約有2.4萬名職業軍人和4500名活躍的預備役，官方表示這可能不足以在危機中快速擴張軍力。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示支持此構想，「恢復登記公民可能參與國防的行政程序…將使國家能掌握專業技能、青年人口數量與可在危機中仰賴的各年齡層。」

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，一些歐盟國家開始重新考慮義務役，目前已有9個國家維持義務役制度，分別是奧地利、賽普勒斯、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、拉脫維亞、立陶宛與瑞典。自明年起，克羅埃西亞將重新引入在2008年終止的義務役制度。

根據德國的計畫，自2026年1月起，所有18歲的德國青年將收到一份問卷，詢問他們是否加入軍隊的意願。德國也將在2027年起恢復體檢制度，男性年滿18歲必須接受身體檢查。

法國11月宣布為18、19歲的青年提供為期10個月的自願軍事訓練。政府表示兵役將保持自願性，但自2027年7月起，所有18歲男性必須接受體檢，以評估未來可能服役的適合度。

