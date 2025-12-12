高市「台灣有事」發言引發中日糾紛 在野黨公布答辯資料指為個人意見

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗9日出席眾議院預算委員會會議。歐新社
日本首相高市早苗11月初在國會就「台灣有事」做出答辯，引發新一輪中日關係緊張。共同社報導，在野黨所公布的答辯資料顯示，她的這番言論並非事先計畫。

高市當時出席眾議院預算委員會，面對最大在野黨、立憲民主黨眾議員岡田克也的提問時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存立危機事態」，需要自衛隊採取行動。與岡田同黨的參議員辻元清美先前曾去函政府詢問，並於11日晚間在「X」公開內閣官房準備的答辯資料。

辻元公開的答辯資料包含以下內容，例如：「政府長期以來的立場是，我們希望有關台灣的問題能透過對話以和平方式加以解決」，以及「政府將根據實際情勢所具有的具體條件，綜合考量所有資訊後，決定何種情況構成存立危機事態。」

高市起初依照準備好的答辯資料發言，但在與岡田的問答持續進行時，她又表示，「如果使用戰艦，怎麼想都可能成為存立危機事態。」而這種說法在準備資料中並未出現。

辻元在「X」表示：「如今已清楚顯示，這些發言並非官僚撰寫，而是首相個人的看法。」

連結：https://x.com/tsujimotokiyomi/status/1999092088168993209?s=20

共同社報導，岡田在預算委員會會議召開前，向高市方面提交預計在質詢中提出的問題清單。一位知情人士表示，辻元其後要求公開官僚為該場問答所編寫的準備資料。

眾議員 中日關係 台灣有事

