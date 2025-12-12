美國對委內瑞拉祭新制裁 鎖定油輪及馬杜洛親戚

美國擴大施壓委內瑞拉，今天又祭出新一波制裁，鎖定委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫人的3名姪甥，以及6艘原油運輸油輪及其相關航運公司。

路透社報導，時值美國正在加勒比海南部集結大批軍力，以及美國總統川普（Donald Trump）推動讓馬杜洛下台。川普昨天表示，美國已在委內瑞拉外海扣押一艘被制裁的油輪。

美國財政部發聲明表示，已對6家運輸委內瑞拉原油的航運公司以及與之相關的6艘油輪祭出制裁。這些油輪當中，有4艘懸掛巴拿馬國旗，另外2艘分別懸掛庫克群島和香港旗幟。

另外，委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）3名姪甥也遭制裁，其中佛蘭基．佛羅雷斯（FranquiFlores）及艾佛瑞恩．安東尼．康波．佛羅雷斯（Efrain Antonio Campo Flores）曾於2015年在海地遭美國緝毒局（DEA）誘捕。

兩人於隔年被定罪，判處18年徒刑，罪名為企圖進行數以百萬計美元的古柯鹼交易，但他們已於2022年美、委兩國換囚時獲釋。

委內瑞拉政府通訊部未立即對媒體詢問做出回應。