英國博物館600多件文物失竊 警方追查4名涉案男子

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導

警方今天表示，英國一間博物館9月遭竊，超過600件藏品被偷走，包括軍事勳章和珠寶，皆為記錄英國與前大英帝國殖民地有關的珍藏品。

法新社報導，亞芬和索麥塞（Avon and Somerset）警方已呼籲公眾提供線索，協尋9月25日被監視器拍到在英國西南部布里斯托（Bristol）一棟大樓外的4名男子，該大樓正是收藏品存放地。

警方在針對這起大英帝國與國協收藏品（BritishEmpire and Commonwealth Collection）失竊案的聲明中表示：「犯案者共偷走600多件各類文物。」

負責此案的警官柏甘（Dan Burgan）表示：「這些具有重要文化價值的藏品遭竊，對城市而言是重大的損失。」

他還說：「這些藏品中許多是捐贈而來，構成了收藏的一部分，為人們提供對英國歷史中多層面部分的見解。」

除了珠寶和軍事勳章、徽章及胸針外，其他被盜的藏品還包括雕刻象牙、銀器及青銅雕像等裝飾性文物。部分自然史藏品也遭竊，其中包括地質標本。

警方表示，他們希望與4名身分不明的男子談話。這些人在凌晨時分被拍到都戴著帽子或連帽衫，並提著袋子。

