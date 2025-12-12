宏都拉斯將啟動特別驗票 總統大選僵局延長

中央社／ 德古西加巴11日綜合外電報導

宏都拉斯選舉官員表示，為解決計票表出現不一致之處的問題，預計明天將啟動特別驗票程序。該國11月30日舉行總統大選，結果至今還沒出爐，混亂局面加劇政治不確定性。

路透社報導，選舉官員羅培茲-歐索里奧（CossetteLopez-Osorio）今天接受當地電台訪問時表示，特別驗票程序最快可能在明天展開。

經過12天後，計票作業已完成逾99%，保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以約4萬2000票領先自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

執政黨自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（RixiMoncada）則遠遠落後，位居第3。

不過，有2773張計票表出現不一致情形，約占總數的15%，仍需進一步檢查。而這些計票表包含的票數足以影響選舉結果，使政治不確定性升高。

羅培茲-歐索里奧說：「我預計3天內就可以公布總統大選相關驗證結果。」

選舉結果公布過程混亂且冗長，再度引發舞弊指控，包括自由與重建黨籍的總統卡斯楚（XiomaraCastro）及納斯拉亞都表達質疑。

選前數日，美國總統川普（Donald Trump）呼籲宏都拉斯人民支持阿斯夫拉，並抨擊其對手，同時宣布赦免同屬國家黨的前總統葉南德茲（Juan OrlandoHernandez）。葉南德茲因涉毒品販運與武器罪行，在美國被判45年徒刑。

宏都拉斯國會常設委員會昨天揚言駁回選舉結果，並指控川普干預選舉。

美方則表示正密切關注計票情況，並警告將「迅速且果斷地」回應任何違規情事。

宏都拉斯 美國

延伸閱讀

宏都拉斯國會不認大選結果 軍方將確保權力交接

川普國安戰略報告「不稱中國為敵人」！專家：著眼北京行

宏都拉斯大選阿斯夫拉領先 納斯拉亞批選舉遭竊

宏都拉斯總統候選人納斯拉亞 宣稱投票數據遭篡改

相關新聞

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後南韓外交部回應了

南韓電子入境卡系統將台灣錯誤標示為「中國（台灣）」，賴清德總統10日喊話南韓「尊重台灣人民意志」，多家韓媒跟進報導。南韓...

女兒代領諾貝爾和平獎…馬查多祕密出逃 美軍F-18掩護

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，十日抵達挪威奧斯陸。她戴上假髮喬裝，通過十個軍方檢查哨、冒險搭船...

美軍空降扣押油輪 委內瑞拉怒斥海盜行為

美國與委內瑞拉緊張關係持續升高，美國總統川普十日證實美方扣押一艘委內瑞拉受制裁油輪，凸顯華府加強施壓馬杜洛政權。委內瑞拉...

廣角鏡／諾貝爾和平獎得主現身挪威 馬查多祕密逃離委國

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，十一日在挪威奧斯陸格蘭德飯店陽台向支持者揮手。遭委國政府禁止出境...

超過600件被盜！英國布里斯托博物館文物遭竊

英國BBC報導，英國警方11日表示，英國布里斯托博物館檔案庫超過600件「具重大文化價值」的文物被盜。

印尼洪災死亡數逼近千人 災民批救援緩慢盼加速重建

印尼蘇門答臘島（Sumatra）嚴重洪災的死亡人數今天逼近千人，數十萬災民仍持續面臨物資短缺困境，對於救援工作的不滿情緒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。