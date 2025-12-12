宏都拉斯將啟動特別驗票 總統大選僵局延長

宏都拉斯選舉官員表示，為解決計票表出現不一致之處的問題，預計明天將啟動特別驗票程序。該國11月30日舉行總統大選，結果至今還沒出爐，混亂局面加劇政治不確定性。

路透社報導，選舉官員羅培茲-歐索里奧（CossetteLopez-Osorio）今天接受當地電台訪問時表示，特別驗票程序最快可能在明天展開。

經過12天後，計票作業已完成逾99%，保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以約4萬2000票領先自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

執政黨自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（RixiMoncada）則遠遠落後，位居第3。

不過，有2773張計票表出現不一致情形，約占總數的15%，仍需進一步檢查。而這些計票表包含的票數足以影響選舉結果，使政治不確定性升高。

羅培茲-歐索里奧說：「我預計3天內就可以公布總統大選相關驗證結果。」

選舉結果公布過程混亂且冗長，再度引發舞弊指控，包括自由與重建黨籍的總統卡斯楚（XiomaraCastro）及納斯拉亞都表達質疑。

選前數日，美國總統川普（Donald Trump）呼籲宏都拉斯人民支持阿斯夫拉，並抨擊其對手，同時宣布赦免同屬國家黨的前總統葉南德茲（Juan OrlandoHernandez）。葉南德茲因涉毒品販運與武器罪行，在美國被判45年徒刑。

宏都拉斯國會常設委員會昨天揚言駁回選舉結果，並指控川普干預選舉。

美方則表示正密切關注計票情況，並警告將「迅速且果斷地」回應任何違規情事。