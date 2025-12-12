俄潛艦再現蹤英國水域 英國聯合北約盟友監控

中央社／ 倫敦11日專電

俄羅斯潛艦近日再度現蹤英國周邊水域，英國出動一架海軍「梅林」（Merlin）反潛直升機和一艘油料補給船伴航監控，並在俄艦抵達法國西北方水域後，將監控任務移交北大西洋公約組織（NATO）盟友。

根據英國海軍發布的資訊，俄羅斯「基洛級」（Kilo-class）柴電動力攻擊型潛艦「克拉斯諾達爾號」（Krasnodar）在一艘拖船伴隨下，本週在北海現蹤，隨後南下穿越多佛海峽（Dover Strait），進入英吉利海峽。英方的伴航監控任務持續3天。

值得一提的是，儘管天候惡劣，過程中，「克拉斯諾達爾號」保持在水面航行。專家分析，排除充電、補充空氣、系統失靈等因素，潛艦在水面航行有利加速前進（阻力較小），而拖船則可協助潛艦在較曲折狹窄的水道行進。

不過，英方此次再度運用輔助艦隊（RFA）的油料補給船伴航監控俄羅斯潛艦，也反映英國海軍水面艦艇調度吃緊的情形。

據英國國防部估計，過去2年，俄羅斯對英國周邊水域的侵擾增加30%。英國第一海軍大臣（First SeaLord，英國海軍最高階軍職）詹金斯上將（GwynJenkins）近日示警，英國自第二次世界大戰結束以來、在大西洋水域享有的軍力優勢，如今已面臨險峻挑戰。

詹金斯示警，英國沒有自滿的空間；英國的潛在對手正投入數以十億計資金，戮力提升軍力。英國必須加倍努力，否則將失去在大西洋僅剩不多的優勢。

英國 潛艦 海軍

延伸閱讀

依賴不斷加深？澤倫斯基：俄羅斯向大陸「出讓領土主權」換取軍工合作

每日8罐能量飲喝出問題 英國男中風後左側「永久麻痺」

英國OnlyFans「千人斬」網紅峇里島被捕 恐面臨最高15年監禁

英國指2家陸企網攻並制裁 陸駐英使館：與美國狼狽為奸蓄意誣衊

相關新聞

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後南韓外交部回應了

南韓電子入境卡系統將台灣錯誤標示為「中國（台灣）」，賴清德總統10日喊話南韓「尊重台灣人民意志」，多家韓媒跟進報導。南韓...

廣角鏡／諾貝爾和平獎得主現身挪威 馬查多祕密逃離委國

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，十一日在挪威奧斯陸格蘭德飯店陽台向支持者揮手。遭委國政府禁止出境...

美軍空降扣押油輪 委內瑞拉怒斥海盜行為

美國與委內瑞拉緊張關係持續升高，美國總統川普十日證實美方扣押一艘委內瑞拉受制裁油輪，凸顯華府加強施壓馬杜洛政權。委內瑞拉...

馬查多祕密出逃 美軍F-18掩護

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，十日抵達挪威奧斯陸。她戴上假髮喬裝，通過十個軍方檢查哨、冒險搭船...

超過600件被盜！英國布里斯托博物館文物遭竊

英國BBC報導，英國警方11日表示，英國布里斯托博物館檔案庫超過600件「具重大文化價值」的文物被盜。

印尼洪災死亡數逼近千人 災民批救援緩慢盼加速重建

印尼蘇門答臘島（Sumatra）嚴重洪災的死亡人數今天逼近千人，數十萬災民仍持續面臨物資短缺困境，對於救援工作的不滿情緒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。