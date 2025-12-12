美軍在委內瑞拉近海扣押油輪 對馬杜羅施壓重大升級

（德國之聲中文網）美國總統特朗普周三（12月10日）表示，美國在委內瑞拉海岸附近扣押了一艘受到制裁的油輪。這一行動推高了油價，並使華盛頓與加拉加斯的緊張關系急劇升級。

特朗普說：“我們剛剛在委內瑞拉海岸扣押了一艘油輪。一艘大油輪，非常大，實際上是有史以來最大的一艘。還有其他事情正在發生。”但是他沒有提供更多細節，而是宣稱“你們以後會看到”。

特朗普一直在向委內瑞拉總統馬杜羅施壓，要求其下台。此前，美國軍方對涉嫌運毒船只發動打擊，引發議員和法律專家對合法性的擔憂。

當被問及這些石油將如何處理時，特朗普說：“我們會留下來，我想是這樣。”

動用軍隊扣押油輪的罕見行動

特朗普多次提出美國可能對委內瑞拉進行軍事干預。這次是他在該地區下令進行大規模軍事集結後，首次對油輪采取行動。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社交平台X上發文說，聯邦調查局、國土安全部、海岸警衛隊以及美軍的支援力量，執行了一項扣押令，目標是一艘運輸委內瑞拉和伊朗受制裁原油的油輪。

邦迪發布了一段45秒的視頻顯示，行動中使用的直升機距離甲板僅數英尺時，有人員沿繩索快速下降。

在之後的畫面中，可以看到海岸警衛隊人員手持武器，在油輪的上層建築中穿行。

邦迪寫道：“多年來，該油輪因參與支持外國恐怖組織的非法石油運輸網絡，已受到美國制裁。”

美國動用軍隊扣押油輪的情況極為罕見。一名不願公開姓名的美國官員對美聯社透露，此次行動由美國海岸警衛隊主導，並由海軍提供支持。該官員說，此次扣押屬於美國執法行動。

該官員說，海岸警衛隊人員是由航空母艦“福特”號（USS Gerald R. Ford）的直升機運送到油輪上的。“福特”號上個月抵達加勒比海，作為大型武力部署的一部分，並與其他多艘軍艦一起對馬杜羅施壓。

油輪航行最終目的地是亞洲

特朗普政府官員未公布油輪名稱。英國海事風險管理機構Vanguard稱，這艘油輪名為“斯基帕”（Skipper），被認為是在周三清晨於委內瑞拉附近被扣押的。美國對這艘油輪實施制裁的理由，是稱其曾參與伊朗原油交易，當時它名叫“阿迪薩”（Adisa）。

根據油輪跟蹤網站TankerTrackers.com分析的衛星數據和委內瑞拉國有石油公司PDVSA內部航運信息，“斯基帕”在12月4日到5日期間離開委內瑞拉主要石油港口何塞港，船上裝載約110萬桶梅雷（Merey）重質原油。

據報道，這艘船懸掛著一個拉美國家的旗幟，但並未在該國注冊，其航行最終目的地是亞洲。一名美國聯邦法官在大約兩周前簽發了扣押令。

馬杜羅：“打斷北美帝國主義的牙齒”

委內瑞拉外交部譴責了周三（12月10日）的扣押行動。外交部稱，這“構成公然的盜竊和國際海盜行為”。外交部發表的聲明說，特朗普在他2024年的競選中曾公開表示，他的目標一直是“無償獲取委內瑞拉的石油”。該聲明還說，美國對委內瑞拉的“侵略”“是一個蓄意計劃的一部分，目的是剝奪我們的能源資源”。

馬杜羅周三在加拉加斯參加一場紀念軍事戰役的游行中講話，但沒有提到油輪遭扣押。他並表示：“我們已經准備好打斷北美帝國主義的牙齒。”

他還表示，“任何想要委內瑞拉石油的人都必須尊重法律和國家主權。我們永遠不會再成為石油殖民地。”

美國已經在加勒比海部署了1962年古巴導彈危機以來規模最大的軍事力量。特朗普在周二接受《政治報》采訪時談及馬杜羅。他說：“他的日子屈指可數。”

八成委內瑞拉石油出口到中國

委內瑞拉是石油輸出國組織（歐佩克）的創始成員國，擁有全球最大已探明石油儲量，在本世紀初期日產石油約300萬桶。但因管理不善、腐敗以及特朗普第一任期實施的“極限施壓”制裁，其產量在2020年跌至每天50萬桶。隨後有所恢復，出口量上個月剛剛超過每天90萬桶。

美國曾長期是委內瑞拉最大的石油買家。但政治緊張導致這種關系破裂。目前中國購買了大約80%的委內瑞拉石油出口。在中國市場，它面臨來自俄羅斯和伊朗受制裁原油的競爭。

這些交易通常涉及復雜而隱秘的中間商網絡，因為制裁嚇退了更多知名的貿易公司。許多中間商是秘密注冊的空殼公司。買家會使用所謂的“幽靈油輪”來隱藏其航行位置，並在公海上進行貨物轉移。

扣押行動導致油價上漲

油輪被扣押的消息傳出後，油價上漲。布倫特原油期貨在經歷下跌後反彈27美分，即0.4%，收於每桶62.21美元；美國西德克薩斯中質原油（WTI）期貨上漲21美分，也是0.4%，收於每桶58.46美元。

大宗商品分析機構Commodity Context的分析師約翰斯頓（Rory Johnston）說：“這是又一個地緣政治和制裁層面的沖擊，進一步打擊了現貨供應。”他補充說：“扣押油輪會進一步加劇市場對近期供應的擔憂，但不會立即改變根本狀況，因為這些原油本來也會在海上漂游一段時間。”

與PDVSA合作的美國雪佛龍公司（Chevron）表示，該公司在委內瑞拉的運營正常，未受到影響。該公司負責所有運往美國的委內瑞拉原油出口，上月將對美原油出口數量從10月的12.8萬桶/日提高到約15萬桶/日。

特朗普政府的軍事行動遭到質疑

自9月初以來，特朗普政府已在加勒比海和太平洋地區對涉嫌運毒船只發動了22次襲擊，造成至少87人死亡。

專家認為，這些襲擊可能違法，因為幾乎沒有公開顯示這些船只載有毒品的證據，也沒有證據表明必須摧毀這些船只，而不是截停、扣押貨物並審問船員。

擔憂在本月進一步加劇。據媒體報道，負責指揮該行動的官員下令發動第二次襲擊，導致兩名幸存者被擊斃。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）卷入是否承擔這場涉嫌非法襲擊指揮責任的爭議。

民主黨議員們要求獲得“擊沉行動”的未剪輯影像。但赫格塞斯周二告訴國會領導人，他仍在考慮是否公開這些影像。

路透社與益普索（Ipsos）周三發布的一項民調顯示，大多數美國人反對美國軍方對這些船只實施致命打擊，其中約五分之一的共和黨人也表示反對。

特朗普政府上周發布的國家安全戰略文件稱，他的外交政策重點將是重新確立美國在西半球的主導地位。

就在油輪被扣押的同一天，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）獲頒諾貝爾和平獎。馬查多本周離開在委內瑞拉的秘密居所，前往參加頒獎典禮，但未能及時抵達奧斯陸。她的女兒代她領獎。

（路透社、美聯社、法新社）

