馬查多祕密出逃 美軍F-18掩護

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，十日抵達挪威奧斯陸。她戴上假髮喬裝，通過十個軍方檢查哨、冒險搭船橫越加勒比海，據報美國川普政府知情，期間兩架美軍Ｆ-18戰機盤旋附近空域四十分鐘掩護。

現年五十八歲的馬查多過去十年遭到委國總統馬杜洛政府禁止出境，她指控馬杜洛政權在大選舞弊而遭威脅逮捕，已躲藏超過一年。

馬查多七日下午開始行動，她戴上假髮喬裝，離開藏匿一年的卡拉卡斯郊區住所，目標是一處海岸漁村，乘上預先安排的小型漁船。她與二名協助者一路上遇到十個軍事檢查哨，三人多次險象環生，但每次都成功避開盤查，最終在午夜前抵達海岸。這段十小時路程據稱「高度緊繃」。

她抵達海岸後短暫休息，九日清晨五時搭上一艘木製漁船，前往加勒比海島嶼庫拉索，這段航程充滿危險，途中因遭遇強風惡浪延誤。

報導指出，這趟逃亡籌畫約二個月，由一個曾協助多名委國人士逃離的在地組織操作。團隊在出海前還致電美軍，告知船上乘員身分，避免在加勒比海遭到誤襲。一名接近行動的人士說：「我們特地協調，讓美軍知道馬查多將從哪一片海域離開，避免船隻被誤炸。」

知情人士稱，川普政府知悉這項行動，但介入程度不明。美國海軍與五角大廈拒絕評論。

航跡資料顯示，馬查多乘船前往庫拉索期間，二架美國海軍Ｆ-18戰機進入委內瑞拉附近空域，盤旋約四十分鐘，這是美軍自九月增兵加勒比海以來最接近委內瑞拉領空的一次。

馬查多九日下午抵達庫拉索。一名由川普政府資助、專門執行撤離任務的私人承包商在當地迎接。她因長途奔波極度疲憊，在當地旅館休息一晚。

十日清晨，諾貝爾頒獎儀式舉行之際，一架由邁阿密友人提供的行政專機自庫拉索起飛，經美國緬因州轉往奧斯陸。馬查多在登機前錄下一段話，感謝「許多人冒著生命危險」協助她離境。她於十日晚間抵達奧斯陸。

這場逃亡行動高度保密，挪威諾貝爾協會在和平獎頒獎典禮開始時，仍表示不知馬查多身在何處，委員會主席僅透露，她經歷「極度危險的旅程」。馬查多的女兒安娜．馬查多代為出席領獎。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，馬查多抵奧斯陸後，在旅館陽台向支持者揮手致意，這是她藏匿超過一年以來首度現身。群眾在飯店外高呼她的名字，她將手放在胸前與支持者合唱，隨後步出飯店與民眾近距離互動。

儘管風險極高，馬查多十一日在旅館受訪表示她仍計畫返回委內瑞拉，「我當然會回去」。她說，希望「盡快終結暴政，讓委國獲得自由」。