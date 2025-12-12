美軍空降扣押油輪 委內瑞拉怒斥海盜行為

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美方扣押委內瑞拉一艘油輪，據官方公布影片，可見身穿制服的人員從直升機垂降到船上，並持槍進入駕駛艙。（美聯社）
美國與委內瑞拉緊張關係持續升高，美國總統川普十日證實美方扣押一艘委內瑞拉受制裁油輪，凸顯華府加強施壓馬杜洛政權。委內瑞拉譴責這是「搶劫」與「海盜行為」，指控美國蓄意掠奪能源資源。

川普與商業領袖舉行圓桌會議時說，「我們剛在委內瑞拉外海扣押了一艘油輪，大型油輪，非常大，事實上是史上最大的一艘，不止如此，我們還有採取其他動作」。被問到這批石油將如何處置，他稱美方「可能會留著」。

一名新加坡石油經紀人告訴華爾街日報，這艘超大型油輪名為Skipper，因運送伊朗原油遭美國財政部外國資產管制辦公室制裁。

另有專家指出，十一月中旬時，這艘油輪在未開啟雷達詢答機情況下，在委內瑞拉祕密裝載約一百一十萬桶Merey重質原油。

馬杜洛遭美國指控涉犯毒品恐怖主義罪名，美方目前在委國周邊部署數十年來最大規模的軍力，並在加勒比海加強打擊毒品走私，但相關攻擊行動在國會面臨日益嚴格的審查。

這次扣押行動由美國執法單位授權，海岸防衛隊主導、海軍支援；海岸防衛隊員自「福特號」航空母艦搭乘直升機垂降登上委國油輪。福特號在十一月抵達加勒比海，外界視其部署為針對馬杜洛的大規模武力展示。

司法部長邦迪公布的影片顯示，一架直升機在油輪甲板上方數公尺處懸停，海岸防衛隊員垂降登船，持槍在上層船艙行動。她說，這艘油輪長年涉嫌資助外國恐怖組織的非法石油運輸而遭到美國制裁。

委內瑞拉擁有世上最大的已探勘石油儲量，但礙於美國制裁，委國國營石油公司被排除在全球市場之外，大部分原油只能賤價賣給中國煉油商。制裁也讓傳統貿易商卻步，委國石油出口依賴複雜的中間人與空殼公司網路，交易常透過「幽靈油輪」進行，隱藏位置並在公海轉運貨物。

美聯社指出，美軍直接扣押油輪極為罕見，顯示華府擴大施壓馬杜洛政權。

委內瑞拉發表聲明中指控美國此舉形同「搶劫」與「國際海盜行為」，馬杜洛則要求美國「停止對委內瑞拉與拉丁美洲的非法且殘暴的干預」。

