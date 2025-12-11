讓中國大陸滿意的美國外交？川普新版「國安戰略」震撼歐洲

（德國之聲中文網）川普政府上周四（12月4日）發表的新《國家安全戰略》（NSS，簡稱「國安戰略」）讓歐洲感到震驚。文件明確寫入了跨大西洋關係的根本轉變。

在涉亞政策上，這份戰略看起來跟之前一致，它繼續強調令人耳熟的「自由開放的印太」以及與「盟友網絡」合作，以遏制和管控中國。

不過，2025版「國安戰略」顯示出川普第二任期在美中競爭上的新視角。文件把亞洲未來的「最終利益」界定為商業協議、貿易路線安全，以及「維持經濟主導地位」。

盡管川普混亂的關稅政策讓美國在亞洲的伙伴不安，新文件認為，美國主導的經濟穩定，是在印太地區遏制中國的最佳基礎。

「我們將重新平衡與中國的經濟關係，把互惠和公平放在優先位置，以恢復美國的經濟獨立……我們的最終目標，是構建長期經濟活力的基礎。」文件寫道。

這份戰略闡述了美國如何利用商業、科技與軍事力量，讓盟友和對手都服從美國利益，並充滿了「美國優先」的措辭。

減弱了對中國價值觀的批評

這份33頁的新文件不再重復川普政府2017年第一份「國安戰略」的「強國競爭」論調。當時美國警告中國與俄羅斯試圖「塑造一個與美國價值與利益對立的世界」。文件也刪去長期以來把中國描繪成推動另一個世界秩序的系統性對手的內容。

取而代之，文件對川普大加頌揚。它稱這位美國總統「憑一己之力」扭轉了美國長期以來對中國的「錯誤假設」，即認為自由貿易會促使北京接近自由主義價值。

文件也充斥極右翼論調，抨擊所謂「腐蝕主權」的「侵入性跨國組織」。

「所有國家把自身利益放在第一位、維護自身主權，是自然且正當的。」它寫道。

文件稱，美國將避免對他國「強加民主或其他社會變革」，同時追求「良好且和平的商業關係」。

文件補充說：「大國、富國、強國的巨大影響力，是國際關係的永恆真理。」

其語氣與2017年「國安戰略」截然不同。那時的文件點名批評中國「以犧牲他國主權為代價擴張自身勢力」。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）情報、國家安全與科技項目主任哈丁（Emily Harding）在分析評論中寫道：「民主議程顯然結束了。」

她說：「北京會喜歡這種明確表態，即美國偏好不干涉他國內政，以及關於尊重國家主權的清晰表述。」

台灣：島鏈上的芯片工廠

中國談到「主權」，往往指涉台灣。台灣是一個民主島嶼，而北京聲稱對其擁有主權，並誓言要「統一」，必要時以武力實現。

「國安戰略」花了相當篇幅談論台灣。盡管新文件把台灣的重要性描繪成一個漂浮在南中國海關鍵位置的芯片工廠，台北仍樂見美國強調要遏制台海沖突。

「遏制台海沖突，最好通過維持軍事優勢，是優先事項。」文件說。「我們也將維持對台的一貫政策，即美國不支持任何單方面改變台海現狀的行動。」

雖然美國沒有正式承認台灣主權，但華盛頓是台灣主要的安全支持者。

一些專家擔憂新「國安戰略」語氣變軟，因為它寫道，美國「不支持」單方面改變，而之前用的是反對。不過，這與外界曾擔心川普政府會迎合北京、甚至聲明反對台灣獨立的推測仍有距離。

台灣防長顧立雄上周六（12月6日）對這份國安戰略表示歡迎，稱它印太區域和平穩定還是美國最大核心利益，美國急於推動印太周邊國家借由協同產生有效的集體嚇阻，以避免台海、乃至整個印太區域的和平穩定受到任何改變，此為民主價值同盟國家最首要的一項工作。

針對這份文件，中國外交部發言人郭嘉昆本周一表示，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。美方應停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨、「以武拒統」。

亞洲傳統盟友遭到忽視

文件警告說，台灣位於南中國海航道的戰略要沖，對美國經濟有重大影響。如果一個潛在敵對勢力控制此地，可能對水道征收通行費，甚至隨意關閉或開放。

因此，美國要求亞洲伙伴加大投入，並且真正付諸行動，為集體防御做更多。

日本與韓國僅在這裡被簡要提及，內容集中在提高經費與防務能力，以威懾對手並保護第一島鏈。第一島鏈指日本、台灣與菲律賓構成的地理屏障，可以阻止中國海軍深入太平洋。

不過，文件並未提到朝鮮的核武與導彈計劃對日韓構成的威脅。

文件也未提及菲律賓扮演的角色。菲律賓是美國的重要戰略伙伴，長期允許美國駐軍，並與美國簽有數十年的共同防御條約。

亞洲民主大國印度在文件中被唯一提及之處，同樣因為印太威懾的經濟合作。美國希望通過改善商業（及其他）關係;，鼓勵新德裡參與印太安全。這也包括讓印度繼續參加;四方安全對話（Quad），這是由美國主導、包括日本和澳大利亞的地區戰略論壇。

多處自相矛盾的陳述

文件中出現多處自相矛盾的陳述。例如它主張美國要通過私人部門主導的經濟參與，把「盟友體系整合為一個經濟集團」。這與川普政府對亞太經合組織等多邊機制的抵觸明顯矛盾。

國際危機組織亞洲計劃副主任黎依芯（Huong Le Thu）上周對德國之聲新聞表示，文件明確顯示川普政府認為，維持經濟優勢，是遏制印太沖突的方式。

她說，多數美國亞洲盟友對此「態度曖昧」，因為文件沒有包含任何重大意外描述。

美國對外關係委員會學者賽克斯（David Sacks）批評這份文件的印太戰略過度以中國為中心。

「該地區其他國家的價值，只在於它們能否幫助美國贏得與中國的經濟競爭，並遏制與北京的沖突。」他寫道。

菲律賓作為美國的條約盟友，甚至完全沒有被提及。太平洋島國和大多數東南亞國家也付諸闕如。一份更能發揮美國優勢的戰略，應當以美國的盟友與伙伴為起點，而把中國放在更大的印太布局中。

川普版「門羅主義」

不過，比起美國在印太的持續威懾，北京更應關注的是文件的核心主題「美國戰略重心轉向西半球」，並誓言遏制非半球競爭者，即中國。

文件強調，美國將利用自身力量，在拉丁美洲建立新聯盟。條件是減少敵對外來勢力的活動，包括軍事設施、港口、關鍵基礎設施的控制，以及戰略資產的收購。

大西洋理事會地緣戰略倡議高級研究員亞歷山大．格雷（Alexander B. Gray）寫道：「這明確了美中競爭長期存在的現實：中國試圖通過在西半球開展敵對行動，讓美國分心，從而無法維持印太現狀。」

國安戰略不是具有法律約束力的文件。它更多是一種信號，傳遞給國內觀眾、盟友與對手。但它確實展示了美國外交的交易式方向轉變。

美國戰略與國際研究中心的專家哈丁寫道，盡管川普就是靠這些承諾當選，今天這些只顧眼前利益的選擇，可能導致一個更加孤立、虛弱和分裂的未來。

