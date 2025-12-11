泰籲公民立即離開柬埔寨 數百人赴邊境檢查站待返國

快訊

中央社／ 武里南府11日專電
圖為民眾聚集在位於泰國沙繳府的一處避難所。新華社
泰柬邊境局勢緊張，泰國外交部呼籲在柬埔寨的泰國公民立即離開，並強烈建議避免前往柬埔寨的非必要旅行。據統計，約有600至1200名泰國公民滯留在柬埔寨，目前有數百名要從柬埔寨返國的泰國人正在邊境檢查站等待離境。

泰柬邊境衝突持續，泰國外交部已向住在柬埔寨的泰國公民發出警告，建議有能力離開的公民考慮離開柬埔寨，因為邊境局勢目前高度不明朗。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）表示，估計約有600至1200名泰國公民現在住在柬埔寨。泰國駐金邊大使館和駐暹粒（Siem Reap）領事館持續與泰國僑民保持密切聯繫，及時通報最新情況。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國當局開放沙繳府（Sa Kaeo）孔路（Khlong Luek）檢查站，以方便泰國公民返國。泰柬兩國先前已同意開放該過境點，以方便希望返國的民眾。

泰國當局10日遣返7118名柬埔寨公民，今天則有更多柬埔寨公民返國，許多人攜帶行李，帶著孩子到檢查站。然而，泰國公民尚未被柬方允許返國，並被告知在孔路檢查站前等待。

據報導，柬埔寨移民官員拖延辦理手續，且邊境檢查站的氣氛相當緊張。沙繳府警局曾試圖與柬埔寨當局談判，但未能達成協議。

泰柬新一輪衝突已進入第5天，泰柬兩國已有超過50萬人逃離家園。據泰國官方報告，泰方目前已有9名士兵喪生、數十人受傷。

泰軍今天表示，邊境地區持續遭受柬埔寨無人機的猛烈攻擊，促使泰國加速摧毀柬埔寨無人機基地，其中許多基地是位於邊境的賭場內。

這兩個東南亞鄰國對800公里長的殖民時代邊界長期存在爭議，雙方對邊境歷史古廟的主權訴求已多次引爆武裝衝突。

