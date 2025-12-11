快訊

斯里蘭卡、印尼雨量驚人 研究：海洋暖化、暴雨猛烈致亞洲洪災更具毀滅性

中央社／ 曼谷11日綜合外電報導
氣旋引發的洪水與土石流重創印尼蘇門答臘島與斯里蘭。（圖／法新社）
科學家今天表示，與氣候變遷有關的海洋暖化和更猛烈降雨，以及印尼與斯里蘭卡獨特的地理環境和弱點，多種因素結合之下造成奪走數以百計人命的洪災。

法新社報導，11月兩個熱帶風暴為斯里蘭卡、印尼兩國帶來驚人雨量，引發洪水與山崩，分別造成超過600人、接近1000人死亡。

一個國際科學家團隊對這兩個天氣系統進行快速分析後發現災難是多種因素匯合之下的結果，包括與氣候變遷有關的更猛烈降雨與海洋暖化，以及諸如反聖嬰現象和印度洋偶極（Indian Ocean Dipole）等天氣型態。

科學家指出，這項研究無法將氣候變遷精確的影響情況量化，因為模型沒有完全反映若干季節性和區域性天氣模式。

不過，他們發現近幾十年來，氣候變遷已經造成印尼、斯里蘭卡兩地豪雨更為劇烈、海水表面溫度更高。

這項研究共同作者、倫敦帝國學院（ImperialCollege London）研究員撒迦利亞（MariamZachariah）表示：「觀測到極端降雨事件增加，氣候變遷至少是一個因素。」

她指出，科學家發現，由於全球氣溫上升，馬來西亞與印尼之間的馬六甲海峽（Malacca Strait）地區的極端暴雨「估計增加9%至50%」。

撒迦利亞表示，「在斯里蘭卡，這種趨勢更為明顯。由於我們早已經歷的暖化現象，降雨情況現在更強烈約28%至160%」。

