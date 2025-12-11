南海緊張持續 中國大陸新任駐菲大使向小馬可仕遞國書
在菲中南海緊張局勢持續、菲美安全合作更趨緊密之際，新任中國駐菲大使井泉今天向菲律賓總統小馬可仕遞交國書，承諾將妥善處理雙方歧見。
井泉於12月6日抵達馬尼拉，接替9月底離任的黃溪連。
井泉於9日向菲律賓外交部遞交國書副本，並在10日拜會菲律賓外交部長拉薩洛（Maria TheresaLazaro）。井泉今天在總統府馬拉坎南宮向小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）遞交國書。
根據菲律賓外國記者協會（FOCAP）分享的影片，井泉承諾將盡力深化兩國人民的友誼與相互瞭解，妥善處理雙方歧見。
小馬可仕回應，中國是菲律賓最重要的朋友和夥伴之一，菲律賓希望延續這樣的關係，兩國未來將有很多機會深化雙邊關係，歧見應是雙邊關係中的「例外而非常態」。
菲律賓與中國對南海的聲索範圍重疊，長期以來不斷發生海上糾紛或衝突。過去數月間，雙方船艦多次在南海追逐碰撞，菲方日前再次指控中國軍方從渚碧礁向一架菲律賓巡邏機發射照明彈。
井泉之前為中國駐美國公使，外交生涯也長期負責涉美事務，他在菲中關係緊張、菲美安全合作更趨緊密之際抵任，未來將如何處理菲、美、中三角關係，受到關注。
菲律賓與中國於1975年建交。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言