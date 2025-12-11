越南軍艦穿越台灣海峽 越南外交部：依國際法自由航行

快訊

中央社／ 河內11日專電
越南外交部發言人范秋姮11日在2025年最後一場例行記者會中表示，依照1982年聯合國海洋法公約等國際法，各國享有在國際海運密集台灣海峽自由航行與自由穿越的合法權利。中央社
越南外交部發言人范秋姮今天在例行記者會上，針對中央社提問日前越南軍艦穿越台灣海峽的活動時表示，依照1982年通過的聯合國海洋法公約等國際法，越南享有在台海自由航行與自由穿越的合法權益。

今天越南外交部舉行2025年最後一場例行記者會。越南外交部發言人范秋姮（Phạm Thu Hằng）在會中首先表示今年為越南國內外活動成果豐碩的一年。

越南國內先後隆重慶祝南北越統一50週年與獨立80週年紀念；國外則是領袖輪番出訪海外與接見各國領導人，努力強化越南外交影響力，也獲得實際成效。

中央社在記者會中提問，「據報導，今年有來自8個不同國家的12艘海軍艦艇穿越台灣海峽國際水域活動，其中包括越南。此舉是否反映了越南對航行自由的重視，以及越南政府正積極維護於台海自由航行這項國際海洋原則？」

發言人范秋姮回覆時指出，自由航行與自由穿越這片海峽，是各國依據國際法所享有的權利。

范秋姮表示，「作為沿海國，且根據1982年通過的聯合國海洋法公約（UNCLOS），越南期望各國依法享有其權利和利益」。

她接著說道：「這包括依照國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約，在這片被用於國際海運海峽中的航行自由與穿越自由。」

此外，范秋姮也針對第33屆東南亞運動會開幕式畫面中，越南地圖遺漏了黃沙群島（西沙）、長沙（南沙）群島及富國島一事做出回應，表示已與主辦單位密切接洽，強調越南擁有此些島嶼無可置疑的主權。

范秋姮也對泰柬邊界軍事衝突表示極度關切，呼籲兩方克制，同時指出已與當地有關單位合作，撤離住在衝突地區附近的越南國民。

越南對於開放的印太地區與航行自由立場堅定。美國海軍第七艦隊日前訪問越南峴港，並與越南海軍攜手演習等防禦合作。美方在回覆中央社提問時表示，將與越南攜手，共同維護印太地區的自由航行，以確保自由、開放海域。

