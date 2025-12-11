南韓前法務部長朴性載 涉參與內亂等罪遭起訴

快訊

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
南韓負責調查去年12月3日戒嚴事件的特別檢察組今天以「參與內亂」、「接受金建希請託」等嫌疑起訴前法務部長朴性載(圖)。圖／歐新社
南韓負責調查去年12月3日戒嚴事件的特別檢察組今天以「參與內亂」、「接受金建希請託」等嫌疑起訴前法務部長朴性載；日前被起訴的前國務總理韓悳洙今天也被追加起訴。

根據韓聯社報導，內亂特檢組今天表示，以參與內亂重要任務、濫用職權、違反不當請託禁止法等罪名，對前法務部長朴性載進行不拘留起訴。

朴性載在去年12月3日戒嚴當天於法務部召開幹部會議，指示檢察局研議派遣檢察官至聯合調查本部。朴性載在當天還指示出入境本部，讓出境管制小組待命，並要求矯正本部檢查收容空間等。

朴性載也被指控，指示法務部檢察科撰寫可以正當化戒嚴、具有邏輯的文件，涉及職權濫用。報導指出，文件內容包括指控共同民主黨濫用立法權、彈劾權、預算審議權等。

另外，朴性載也涉嫌接受前第一夫人金建希的不當請託。去年5月時任檢察總長李沅錫（音譯）曾下令首爾中央地檢成立專案小組，調查金建希涉嫌收受名牌包一案，朴性載收到請託後指示相關人員確認狀況。

之後負責金建希案件的首爾中央地檢檢察長與第1至4次檢察長，全部遭到「換血」。不過這部分並未列入此次朴性載被起訴的內容，內亂特檢組表示，這部分將由金建希特檢組負責調查。

除了朴性載，內亂特檢組也追加起訴前國務總理韓悳洙等人，在前總統尹錫悅遭彈劾後，韓悳洙和前副總理兼企劃財政部長崔相穆拒絕任命國會推薦的憲法法官，涉嫌瀆職罪。

