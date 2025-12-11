聽新聞
美海、空進逼委國 加海部署力度近年新高
【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】
美軍海、空施壓委內瑞拉，兩國爭端局勢升級！美國總統川普11日證實，美軍在委國海岸扣押油輪，2架F/A-18戰機10日則出現在委第二大城上空，軍事升級展現出美國的強硬態度，委國這4個月以來遭白宮祭出經濟、外交、軍事手段，委國總統馬杜羅被推測得接受罷免公投美國才會罷休，考慮到美在加勒比海地區部署增援，下一個或許是哥倫比亞。
海、空軍事壓制
根據《路透社》報導，美國2架俗稱「超級大黃蜂」的F/A-18戰機10日在委內瑞拉第二大城馬拉開波被拍到，美軍對外供稱是常規的軍事訓練，而川普11日則證實，美軍在委國海岸扣押一艘大型油輪，同時在海上與領空都對委內瑞拉軍事施壓，展現美軍的強硬態度、也是川普緊逼美委衝突的最新動作。
《法國24網》報導，委內瑞拉總統馬杜羅發布公開信，譴責美總統公然盜竊、國際強盜行為，並要求停止美國對於委國的國家干預，積極部署國防應對，馬杜羅指出人民必須如戰士般準備好，在必要時打碎美帝的牙齒，同樣彰顯強硬態度。
假緝毒、真反委？
美委在這幾個月的衝突持續擴大，美國初始高舉反毒大旗，據《BBC新聞網》整理，從9月以來，美軍對委內瑞拉船隻發動至少22次襲擊，導致最少80人死亡，川普政權認為，加勒比海與東太平洋地區的走私毒品會危害到人民，是發動這地區幾十年來最大的軍事行動原因。
政治觀點則不同，據《衛報》報導，拜登政府前拉丁美洲事務顧問岡薩雷斯推測，這還是與經濟制裁石油出口有關，美國盼透過經濟、外交、軍事手段達成目標，讓馬杜羅接受罷免公投，考慮到美軍在加勒比海地區部署增援、以及川普強硬的拉美軍事態度，下一個受害者或許是哥倫比亞。
