菲美完成第9次南海聯合巡航 展現維護國際秩序承諾

中央社／ 馬尼拉11日專電

菲律賓與美國最近舉行第9次代號「海事合作活動」（MCA）南海聯合巡航演練，展現兩國在維護印太地區穩定、安全及在國際秩序方面的共同承諾。

菲律賓軍方今天發布新聞稿稱，這次巡航是由菲律賓武裝部隊與美國印太司令部（USINDOPACOM）於9日至10日進行，提升兩軍協同作戰能力以及相互操作性。

這次巡航菲方出動飛彈巡防艦黎薩號（BRP JoseRizal）、3架FA-50輕型戰機、3架A-29B超級巨嘴鳥攻擊機、1架黑鷹直升機以及1架獵鷹（W-3A Sokol）多用途直升機。

美方則派出飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS RafaelPeralta）、MH-60R海鷹直升機，以及P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）。

巡航演練科目包括分區戰術（DIVTACS）、複雜艦隊操作、夜間編隊航行（NSIC）以及低空飛越等演練；菲方FA-50也進行對美軍P-8A的護航訓練。

菲律賓軍方稱，在區域安全挑戰持續演變的背景下，聯合巡航彰顯菲美長期防衛合作的重要性，確保以法治為基礎的國際秩序，維護印太區域海洋安全、航行自由以及和平穩定，所有國家的權利都能受到尊重。

菲律賓 黑鷹直升機 印太

