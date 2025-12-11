緬甸軍政府大選前空襲若開邦醫院 至少31死68傷

快訊

中央社／ 緬甸若開邦妙烏11日綜合外電報導
2025年12月11日，在緬甸若開邦西部妙烏，人們查看一家在緬甸軍方空襲中受損的醫院，這次空襲造成30多人死亡。法新社
2025年12月11日，在緬甸若開邦西部妙烏，人們查看一家在緬甸軍方空襲中受損的醫院，這次空襲造成30多人死亡。法新社

緬甸軍政府在本月底舉行大選前，增強攻擊若開邦（Rakhinestate）的力度。昨天傍晚若開邦妙烏一家醫院遭到軍方空襲，一名現場救援人員今天表示，超過30人罹難。

法新社報導，衝突監控團體指出，緬甸軍方自2021年發動政變，終結10年民主實驗爆發內戰以來，軍方每年持續加大空襲反抗軍控制地區的力道。

軍政府規劃自12月28日開始舉行選舉，並宣稱這次投票將為戰事帶來「出口」，但反抗軍誓言將阻止軍方在其控制區內舉辦選舉，軍政府則試圖奪回這些區域。

目前幾乎整個若開邦由若開軍（Arakan Army，AA）掌控。這支少數民族分離武裝部隊早在軍方發動政變、推翻民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所領導的文人政府前，便已活躍於當地。

若開軍衛生部昨天晚間發布聲明指出，大約晚間9時空襲發生時，醫院內有10名病患因空襲而「當場死亡」。

現場救援人員韋洪昂（Wai Hun Aung，暫譯）指出，軍方戰機昨晚轟炸緬甸西部與孟加拉國接壤的若開邦妙烏（Mrauk-U）綜合醫院。

他說：「情況非常慘烈。目前我們已確認有31人死亡，預計死亡人數還會增加。另有68人受傷，而且傷者會越來越多。」

緬甸軍政府發言人對這起空襲事件，暫無評論。

