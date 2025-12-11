快訊

馬克宏擬邀習近平參加G7峰會 日方態度強硬「重視價值觀一致團結」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年的G7峰會在加拿大舉行。（路透社資料照）

日本共同社11日報導，多名日本政府相關人士10日透露，關於邀請大陸國家主席習近平出席七國集團（G7峰會的構想，日本政府已向擔任明年G7輪值主席國的法國表達了擔憂，希望法方謹慎處理。

日方擔心，若是基本價值觀不同的中國參加，將難以展開坦率討論。此外，日方對就涉台發言反覆批評日本的中方的警惕情緒也是一大因素。

明年的G7峰會計畫6月在法國東部埃維昂萊班舉行。主席國有邀請G7以外國家的權利。彭博11月報導指出，法國總統馬克宏考慮邀請習近平，已經與部分盟友國家進行磋商。

日本外相茂木敏充在5日的記者會上強調，「日本重視在民主和法治等基本價值觀上一致的G7的團結」，政府相關人士指出，「G7的意義在於一致點較多的成員展開深入討論」，亦已告知法方此態度。

報導指出，中國大陸批評日本首相高市早苗上月稱「台灣有事」可能構成存亡危機事態的國會答辯，大陸國家主席習近平4日在與訪陸的馬克宏舉行會談時，呼籲「在歷史問題上統一步調」。

日方認為，若邀請習近平參加G7峰會，那麼中方可能會在各國首腦前也展開對日批判。

日本 G7 習近平 馬克宏 法國 峰會 高市早苗 茂木敏充 台灣有事

