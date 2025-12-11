快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後南韓外交部回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓電子入境卡系統將台灣錯誤標示為「中國（台灣）」。圖/截自@kor_free2_0在X的照片
南韓電子入境卡系統將台灣錯誤標示為「中國（台灣）」。圖/截自@kor_free2_0在X的照片

南韓電子入境卡系統將台灣錯誤標示為「中國（台灣）」，賴清德總統10日喊話南韓「尊重台灣人民意志」，多家韓媒跟進報導。南韓外交部11日正式回應，稱韓方「堅持推動韓台非官方、實質合作的立場」。另外，有南韓學者分析認為，台灣此舉可能在試探南韓對「台灣有事」論引發日中對峙的立場。

南韓紐西斯通訊社（Newsis）報導，南韓外交部發言人朴日（박일，譯音）11日在例行記者會上就台灣要求更改標示表示，韓方「一貫堅持在韓台之間推動非官方、實質合作的既有立場」，並補充「今後也將與台灣持續推動實質合作，並在這個立場下處理相關問題」。

南韓電子入境卡系統入出境資料中的國家選項，將台灣錯誤標示為「CHINA（TAIWAN）」，賴清德總統10日出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮受訪表示，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國能攜手前進，穩定區域和平，並促進區域繁榮發展。

YTN、南韓SBS電視台、朝鮮日報、韓國日報與每日放送等多家韓媒10日跟進報導賴總統發言，並指出台灣外交部3日已與韓方交涉要求更正，當時並未獲得積極回應；台灣外交部續於9日表示將全面重新檢視對韓關係，且特別點出台韓貿易之間存在巨額逆差，暗示雙邊可能升級為貿易衝突。

韓媒大多點出這件事引發台灣執政與在野正反意見；News1則提到，這項標示引發台灣強硬立場，並出現「限韓令」、禁用Line等反彈聲音。

朝鮮日報英文網引述漢陽大學國際地域研究院教授姜俊榮（Kang Jun-young，譯音）評論，「這件事反映台灣可能在試探南韓對近來『台灣有事』論引發中日對峙的立場。」

姜俊榮說，「南韓與台灣同屬自由民主陣營，在關鍵供應鏈上利益一致」「無論如何必須避免報復措施，否則可能正中中國下懷」。

南韓 外交部 韓方

延伸閱讀

勞資達成協議 南韓鐵道及首爾地鐵撤回罷工

南韓N號房主嫌趙主彬　因未成年性犯罪追加5年徒刑

陸旅客過關入境觸發警報 友送「護身符」核輻射超標1600倍

5,340億美元…南韓喊晶片大投資 打造全球最大半導體聚落

相關新聞

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後南韓外交部回應了

南韓電子入境卡系統將台灣錯誤標示為「中國（台灣）」，賴清德總統10日喊話南韓「尊重台灣人民意志」，多家韓媒跟進報導。南韓...

陸委會超快審過雙城論壇是「請君入甕」？蔣萬安回應了

台北市府今向陸委會提出市長蔣萬安將於12月27日、28日赴上海參加雙城論壇。蔣萬安今赴議會備詢，被北市議員問到雙城舉辦的...

公教年金停砍朝野無共識 明立法院會可望三讀

攸關公教年金停砍的「公務人員退休撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，明日即將超過一個月協商冷凍期。立法院...

不執行財劃法未說死 政院：卓揆將做最後決定 不會違法違憲

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰撂話「不執行」，而藍白所提的停砍年金法案最快明天三讀，傳行政院也有意不執...

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代...

賴總統：多元推動社會住宅及包租代管穩定增加供給

日前有媒體報導，賴清德總統上任一年半以來，推動社會住宅態度消極。賴總統今天接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。