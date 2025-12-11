泰柬軍事衝突持續　泰國總理：尚未接到川普電話

快訊

中央社／ 記者李宗憲曼谷11日專電

泰國和柬埔寨邊境衝突持續，泰方目前已有9名士兵喪生、數十人受傷。美國總統川普表示將與泰柬領導人通話要求平息衝突，對此，泰國總理阿努廷今天表示，尚未接到川普來電，但已準備好說明泰方對邊境局勢升溫的立場。

泰國和柬埔寨邊境爆發的新一輪的衝突已進入第5天，今早雙方炮火仍不斷，曼谷郵報（BangkokPost）報導，泰國政府今天的報告指出，已有9名士兵喪生，數十人受傷。

柬埔寨官員則稱，已有10名平民死亡、約60人重傷。柬方尚未公布軍方傷亡，但有未經證實的消息指至少8名士兵陣亡。

針對泰柬再次爆發衝突，川普10日表示，將與泰國與柬埔寨領導人通話，要求雙方平息近日再次爆發的邊境衝突。他在白宮對記者說：「我預計明天和他們通話。」

對此，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天上午向媒體表示，美國總統川普尚未致電給他，但他已準備好向川普解釋泰方對邊境衝突升溫的立場。

泰柬兩國已有逾50萬人逃離邊境的交火區域，當地戰機、坦克與無人機仍持續交戰。

泰國第一軍區布拉帕特遣部隊（Burapha TaskForce）昨天宣布，沙繳府（Sa Kaeo）4個縣立即實施宵禁，要求民眾晚上7時至隔天早上5時留在家中。

聲明指出，宵禁是為了維護這些地區的穩定、安全與和平，並將使安全部隊得以防範來自境外敵人的威脅。

本週發生的衝突是自7月以來最致命的一次，兩國相互指控對方攻擊平民區，曼谷當局矢言將繼續計畫中的軍事行動。

今年7月泰柬發生衝突時，川普曾與兩國領袖通話，是促使雙方停火的關鍵推手，當時的戰事造成至少48人喪生，是近年來雙邊最嚴重的衝突。

衝突 泰國 川普

逝去的示威之都？社運T恤成香港抗爭最佳見證

香港公民社會曾經非常活躍，過去有「示威之都」（City of Protest）之稱，然而「香港國安法」實施後社運狀況發生巨變，不僅數量銳減、上街人數驟降，甚至許多集會已轉化為歌功頌德政府為目的。中央研究院和社團法人臺灣香港研究學會合作舉辦 《香港專題展：這城穿過民主》，蒐集展示許多香港社運能量最大時，民眾上街頭時身穿的T恤，透過衣服述說香港社會運動的轉變和歷史故事。

