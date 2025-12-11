日媒：日韓領袖擬2026年1月在奈良東大寺會面
日本「每日新聞」今天引述數名日韓外交消息人士披露，日本首相高市早苗正在協調明年1月13日到14日左右，於日本奈良市的東大寺與韓國總統李在明舉行領袖會談。
報導指出，東大寺在日本奈良時代創建，與來自朝鮮半島的古代移民關係深厚。而日本與中國關係惡化之際，有意與鄰國韓國確認合作，並維持改善日韓關係的基調。
雙方也在協調於奈良市舉辦晚宴等活動。當地正好是前日相安倍晉三遭遇槍擊的事發地點，行程提案也包含訪問槍擊案現場附近並獻花。
安倍晉三被高市視為「政治導師」，他2022年7月在奈良市近鐵大和西大寺站附近輔選時，遭遇槍擊身亡，享年67歲。
日本富士新聞網（FNN）報導，日本內閣官房長官木原稔本月5日被問及李在明訪問日本一事時回應，日韓領袖10月底在亞太經濟合作會議（APEC）召開場邊會議時，李在明就已表示希望訪問奈良縣。
木原並未證實李在明即將訪日，僅稱「目前還沒敲定到對方國家的領袖層級訪問」。
木原也強調，「無論如何，雙方於10月的日韓領袖會談，一致認為應以自建交以來累積的日韓關係基礎為前提，使日韓關係邁向穩定發展」，並表示希望「包括積極推動穿梭外交在內，雙方政府能密切溝通與協調」。
