泰柬邊境摩擦頻傳 無法長時間停火

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導

泰國柬埔寨邊境持續爆發衝突，雙方都堅持擁有領土，讓衝突難以化解！柬埔寨在泰緬邊境埋藏大量地雷，導致至少7位泰國士兵失去肢體，而泰國則因為前總理貝東丹曾與前柬埔寨前首相洪森的敏感對話，導致泰國對柬埔寨態度更加強硬，即使美國先前曾要求兩國停火，但很難長時間維持。

泰柬都想激化衝突

根據《英國廣播公司》報導，泰柬邊境再次響起炮聲、火箭聲和空襲聲，泰國軍方指控柬埔寨軍隊攻擊泰國工程隊，導致兩名泰國士兵受傷。此外，泰國軍方也指控柬埔寨軍隊埋設新地雷，導致多位士兵失去肢體，且拒絕釋放7月被俘的18位泰國士兵。柬埔寨則指控該國女工遭泰軍性侵，但遭到泰國否認，雙方陷入各說各話的羅生門。

雖然泰柬在美國總統川普拜訪東南亞的時候簽署停火協議，但泰國是因為川普的關稅談判期限將到期，被迫與川普達成協議，而柬埔寨樂見相關衝突國際化，以增加作為小國的談判優勢。但雙方衝突的動機愈來愈大，泰國的新總理阿努廷授權軍方全權行動的權力，柬埔寨首相洪瑪奈則希望塑造弱勢形象，以獲得爭議領土。

大國難助協調

由於泰國前總理貝東丹與其背後的塔克辛家族與柬埔寨前總理洪森關係密切，在雙方初步爆發衝突的時候，貝東丹曾與洪森通話，且竟然批評泰國自家的軍隊太過激進，通話洩漏後讓泰國民眾很憤怒，也讓雙方難以維持美國塑造的暫時和平，泰國政府多次強調，柬埔寨必須展現誠意，才會再次嘗試達成停火協議。

土耳其通訊社》提到，在全球衝突中，大國都扮演重要的調解角色，但泰柬衝突恐難短期內結束：泰國方面故意讓衝突持續下去，是為了轉移人們對國內政治危機的注意力，而柬埔寨則試圖向美國展現誠意，以保護與和平協議相關的關鍵貿易關係，因此假意示弱。

大國目前多聚焦俄烏與以哈衝突，泰緬邊境短期內恐難獲得關注。

