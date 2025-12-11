「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多因指控馬杜洛政權在大選舞弊而遭威脅逮捕，藏匿超過1年，為出席10日在挪威舉行的和平獎頒獎典禮，她8日戴上假髮喬裝，展開秘密逃亡。這場策畫兩個月的行動驚險穿越10個軍事檢查站，再冒險乘漁船橫越加勒比海。華爾街日報披露，川普政府知情行動，馬查多團隊更特地通知美軍避免遭誤襲，而她跨海時更有2架美軍F-18在附近空域盤旋40分鐘。馬查多最終順利抵達奧斯陸，並誓言日後將重返委內瑞拉。

現年58歲的馬查多（María Corina Machado），過去10年遭到委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府禁止出境，並已躲藏超過一年。

馬查多7日下午開始行動，當時她戴著假髮並喬裝打扮，離開藏匿一年的加拉加斯郊區住所。她的首個目標是抵達一處海岸漁村，乘上預先安排的小型漁船。她與2名協助者一路上遇到10個軍事檢查站，三人多次險象環生，但每次都成功避開盤查，最終在午夜前抵達海岸。這段10小時路程被形容「令人高度緊繃」。

她抵達海岸後短暫休息，並在9日清晨5時搭上一艘木製漁船，前往委國外的加勒比海島嶼庫拉索（Curaçao），這段航程充滿危險，途中更因遭遇強風惡浪導致延誤。

報導指出，這趟逃亡籌畫約2個月，由一個過去曾協助多名委國人士逃離的在地網絡操作。團隊在出海前還致電美軍，告知船上乘員身分，避免在加勒比海遭到誤襲。一名接近行動的人士說：「我們特地協調，讓美軍知道馬查多將從哪一片海域離開，避免船隻被誤炸。」

知情人士透露，川普政府知悉這項行動，但介入程度不明。美國海軍與五角大廈拒絕評論。

航跡資料顯示，馬查多乘船前往庫拉索的期間，2架美國海軍F-18戰機進入委內瑞拉灣附近空域，盤旋約40分鐘，這是美軍自9月增兵加勒比海以來最接近委內瑞拉領空的一次。

馬查多9日下午約3時抵達庫拉索。一名由川普政府資助、專門執行撤離任務的私人承包商在當地迎接她。她因長途奔波極度疲憊，在當地旅館休息一晚。

10日清晨，諾貝爾頒獎儀式開幕、嘉賓陸續入場之際，一架由邁阿密友人提供的行政專機自庫拉索起飛，經美國緬因州班戈轉往奧斯陸。馬查多在登機前錄下一段語音，感謝「許多人冒著生命危險」協助她離境。她並於10日晚間抵達奧斯陸。

這場逃亡行動保密程度之高，連挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）在典禮開始時，仍表示不知馬查多現在身在何處，委員會主席僅透露，她經歷了「極度危險的旅程」。馬查多的女兒安娜．馬查多（Ana Corina Sosa Machado）代為出席領獎。

接近這項行動的人士透露，馬查多宣示最終會再回委內瑞拉，安娜受獎時也透露「母親很快會再回到委內瑞拉」。馬查多過去曾以類似方式秘密出境前往哥倫比亞，並成功返回。一名接近馬查多的人士透露，馬查多將訪問美國。

英國廣播公司（BBC）報導，馬查多抵達奧斯陸後，在旅館陽台向支持者揮手致意，這是她藏匿超過一年以來首度現身。群眾在飯店外高呼她的名字，她將手放在胸前與支持者合唱，隨後步出飯店與民眾近距離互動。