韓海洋水產部長遭控收統一教賄絡　請辭獲准但喊冤

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
國海洋水產部長田載秀因為被指控收受統一教賄絡，今天宣布辭職，也獲總統李在明同意，成為李在明政府首名下台內閣。圖為青瓦台。(美聯社)
韓國海洋水產部長田載秀因為被指控收受統一教賄絡，今天宣布辭職，也獲總統李在明同意，成為李在明政府首名下台內閣，不過田載秀強調，「與我相關的爭議毫無根據」。

根據韓聯社今天報導，特檢組取得統一教前世界本部長尹英鎬（音譯）陳述，指出統一教不只資助國民力量黨，也資助了共同民主黨的政治人物。

據傳尹英鎬向特檢供稱在2018年至2020年間，向當時的議員田載秀提供2支名錶及數千萬韓元，是為了請託推進「韓日海底隧道」等該宗教團體的長期宿願事業。

田載秀日前為爭取聯合國海洋大會主辦權而訪美，他今天上午抵達仁川機場接受媒體訪問時表示，將辭去部長職務、堂堂正正面對相關調查，才是公職人員應有的態度。

田載秀強調，「與我相關的爭議毫無根據，海洋水產部、李在明政府，都不應因這件事受到動搖。」田載秀指出，雖然都是無根據的虛假指控，但為了不讓大家動搖工作，「我認為辭去部長職務是比較恰當的」。

田載秀指出，自己絕對沒有非法收受財物，「完全不是事實，我會明明白白說清楚，對散布虛假事實者正考慮追究民、刑事責任」。他指出，不論未來調查如何，會整理相關事實，透過記者會或其他方式向國民說明。

總統辦公室則表示，總統李在明已決定接受田載秀的辭呈，後續將依程序辦理。報導指出，李在明政府上任之後，現任部長因爭議事件下台是首次發生。

隨著事件擴大，統一部長鄭東泳也陷入爭議之中，不過他今天表示，自己僅在2021年與前統一教世界本部長尹英鎬見過一次、短短10分鐘，關於收受統一教財物的報導是不實內容。

