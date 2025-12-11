北海道同意泊核電廠3號機重啟　盼帶動經濟發展

快訊

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本北海道知事鈴木直道昨天宣布，同意北海道電力公司的泊核能發電廠3號機重啟運作，盼確保穩定供電。接下來，北海道電力將推動相關工程，預計2027年重啟泊核電廠3號機。

日本經濟新聞」報導，鈴木昨天強調，在確保安全性的前提重啟核電廠「將有助於北海道經濟成長與減少溫室氣體排放」。他也表示，盼藉此「提高企業投資判斷時的可預測性，並促進道內投資且帶動就業擴大」。

泊核電廠位在北海道泊村，3號機今年7月已通過日本原子力規制委員會（類似核能安全委員會）的安全審查。而重啟必須獲得北海道知事，以及核電廠所在地與周邊4個町村首長的同意，而4個町村的首長已表示同意。

北海道電力接下來將修建防波堤，與搬入核子燃料的新港。

「日本經濟新聞」指出，核電廠的運作情形也左右著一個地區的招商競爭力，像是對火力發電依賴度較低的九州地區，由於電價較便宜，也帶動半導體企業與數據中心進駐。

火力發電的成本會受到煤炭與天然氣等化石燃料價格的影響，易受到國際情勢而波動。而採用發電成本較低的既有核能與水力發電等脫碳電力，且降低依賴單價高且變動劇烈的火力發電的話，較容易壓低電價。

資訊科技的業界團體電子資訊技術產業協會（JEITA）的半導體部門會議，今年5月彙整的政策建議也提出訴求，「希望建立能調降電費等更具競爭力的電價制度」。

北海道目前是全國電價最高的地區。泊核電廠3號機重啟，預期將透過壓低電價。北海道電力表示，重啟後將調降家庭電價約11%，企業為主的用電將平均下調約7%。這將是大型電力公司因核電廠重啟所帶來的最大降幅。

日本放送協會（NHK）報導，泊核電廠共有3座反應爐，主要供應北海道地區電力，其中3號機於2009年開始運轉，是日本國內最新的核電機組。在福島核災後，這3座反應爐已於2012年5月前陸續停機。

泊核電廠1號與2號機目前仍在接受審查，北海道電力的目標是在2030年代前半，重啟1號與2號機。

日本國內目前共有33座核電機組，其中有14座機組已在福島第一核電廠發生核災過後恢復運轉。

在福島核災過後，日本原子力規制委員會建立新的標準，迄今，包含泊核電廠3號機與其他3座已通過審查的機組在內，共有18座機組通過以重啟為前提的審查。

