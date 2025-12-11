富比世2025百大最具影響力女性！高市早苗初登榜拿第3 獲選原因曝光

美國雜誌富比世（Forbes）10日公布2025年全球百大最具影響力女性，日本首相高市早苗首次上榜榮登第3名，與歐盟執委會主席范德賴恩、歐洲央行總裁拉加德等女性領袖並列，擠下義大利總理梅洛尼與墨西哥總統薛恩鮑姆，而富比世盛讚百大權勢女性「象徵動盪時代的不屈精神」。

富比世百大榜單入選者涵蓋商業、科技、金融、媒體娛樂、政治政策與慈善等領域，共有來自25國的100位女性上榜。范德賴恩連續4年蟬聯榜首，拉加德位列第2名。入選者總計掌握超過4.9兆美元營收、雇用超過930萬名員工，影響力遍及經濟總量合計占全球GDP一半以上的國家。

高市首度上榜，富比世介紹時強調，她是日本史上第一位女性首相，在半導體安全、防衛重整與人口壓力升高的關鍵時刻，肩負率領GDP規模達4兆2000億美元日本的重任。

雜誌也指出，高市以大膽言論迅速受到關注，包括近日在沙烏地阿拉伯投資會議上引用日本知名漫畫《進擊的巨人》台詞，用英文喊「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了」。

富比世指出，高市的施政決定不僅左右日本國內方向，也將形塑「東亞權力平衡及全球製造業穩定」，其領導風格與決斷能力，成為她高居榜單第3的主要原因。

義大利總理梅洛尼與墨西哥總統薛恩鮑姆則分別位列第4名與第5名。

此外，美國大型半導體企業超微執行長蘇姿丰名列第10；美國流行樂天后泰勒絲則位居第21位，是入選者中最年輕的女性。

「當今的權力不再局限於任何單一領域或頭銜，而今年的榜單清楚證明這一點，」富比世女性（ForbesWomen）總編輯麥格拉斯（Maggie McGrath）表示，「蘇姿丰與等科技先驅正在打造未來；從日本到墨西哥的政治領袖正重塑全球秩序，這些領袖提醒我們，2025年的影響力跨越國界、產業與平台，而女性正於各處推動這股動能。」