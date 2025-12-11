快訊

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

民主用「穿」的！見證香港街頭抗爭史的社運T恤

陸「第一網紅」癌症復發轉移！馮提莫停播1年驚傳「已過世」親曝真相

聽新聞
0:00 / 0:00

委內瑞拉油輪遭美扣押　馬杜洛批美國非法干預

中央社／ 卡拉卡斯10日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）

美國在加勒比海鄰近委內瑞拉海域大規模部署海軍艦隊引發外界疑慮，擔心美方可能採取軍事攻擊。陷入困境的委國總統馬杜洛今天要求美國停止干預委內瑞拉內政。

美國總統川普稍早宣布於委內瑞拉外海扣押一艘大型油輪；馬杜洛（Nicolas Maduro）隨後在卡拉卡斯（Caracas）對著自己的支持群眾表示：「委內瑞拉要求，同時強烈呼籲：美國政府應即停止對委內瑞拉與拉丁美洲的非法且殘暴的干預。」

馬杜洛今天在政治集會上強調：「我們堅決反對干預主義，反對任何顛覆政權的破壞計畫。美國政府應該專心治理自己的國家。」

運送委內瑞拉石油的油輪，在違反美國禁運政策之下，仍繼續在加勒比海水域航行；觀察人士指出，這些石油主要供應需求龐大的中國市場。

川普宣布扣押油輪的時機，正值馬杜洛的主要政治對手馬查多（Maria Corina Machado）在挪威奧斯陸（Oslo）獲頒諾貝爾和平獎之際；馬查多本人不克出席，由她的女兒代為領獎。

法新社報導，自9月以來，美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署艦隊，並對20多艘船隻發動致命攻擊，造成至少87人死亡。根據罹難者家屬和政府表示，其中許多遇難者是漁民。

馬杜洛則表示，美方這些行動其實是為了推翻他的左翼政府，最終奪取委國豐富的石油資源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

馬杜洛 美國 委內瑞拉

延伸閱讀

川普政府在委內瑞拉近海扣押油輪 緊張局勢恐升溫

缺席頒獎典禮 挪威諾貝爾協會：和平獎得主馬查多目前安全

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

委內瑞拉馬杜洛「若倒台」美備妥多項因應方案

相關新聞

富比世2025百大最具影響力女性！高市早苗初登榜拿第3 獲選原因曝光

美國雜誌富比世（Forbes）10日公布2025年全球百大最具影響力女性，日本首相高市早苗首次上榜榮登第3名，與歐盟執委...

委內瑞拉油輪遭美扣押　馬杜洛批美國非法干預

美國在加勒比海鄰近委內瑞拉海域大規模部署海軍艦隊引發外界疑慮，擔心美方可能採取軍事攻擊。陷入困境的委國總統馬杜洛今天要求...

歐洲安全吃緊　英國海軍未來4年擬縮減印太區域演訓

主責武裝部隊事務的英國國防副大臣卡恩斯近日表示，英國海軍未來4年擬縮減在歐洲、大西洋和北極地區以外的演訓，以北大西洋公約...

美國第七艦隊訪越南 兩國防禦軍演確保自由航行

美越軍事合作加溫。美國海軍第七艦隊8日訪問越南峴港，並與越南海軍攜手演習等防禦合作。中央社受邀登艦、開箱史莫斯號。美國指...

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

台灣的大學學測倒數不到50天，將在明年一月登場，不靠補習的通信制高中畢業生神田直樹分享錄取東京大學的經驗。他說，日前有醫師提倡日本人飲食應避「四毒」造成話題，他認為，念書也有四毒，四個不良習慣拖垮學習效率，應該盡快戒除。

川普批歐洲衰敗 德總理：美歐同盟不復存在

美國總統川普在Politico 9日刊出的一項專訪中，批評歐是一群「由軟弱者領導的衰敗國家」，不期待他們扮演終止俄烏戰爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。