美國第七艦隊訪越南 兩國防禦軍演確保自由航行

美越軍事合作加溫。美國海軍第七艦隊8日訪問越南峴港，並與越南海軍攜手演習等防禦合作。中央社受邀登艦、開箱史莫斯號。美國指揮官表示，會與越南共同維護印太地區的自由航行，以確保自由、開放海域。

美國海軍第七艦隊提康德羅加級導彈巡洋艦史莫斯號（USS Robert Smalls）與美國級兩棲攻擊艦的黎波里號（USS Tripoli）正在美國第七艦隊作戰區域內執行例行任務，8日停靠越南峴港。

為展現美國海軍先進的海上攻擊與防禦武器，也顯示美越在軍事合作上的快速升溫，中央社與數間國內外媒體10日受邀參觀總長573英尺的導彈巡洋艦史莫斯號。總長844英尺更大型的黎波里號則因海象因素已於前晚駛離港口。

登上甲板前，美國駐越南大使卡納佩（MarcKnapper）與史莫斯號指揮官漢茲（Stephen Henz）在軍艦前接受媒體採訪。

卡納佩表示，這次訪問正值美越慶祝建交30週年之際，「要說明兩國對彼此夥伴關係的承諾，沒有比美國軍艦在過去幾個月訪問還更顯眼的方式了。兩國間這類的防禦合作，確實代表在這區域推動和平、穩定、繁榮的共享承諾」。

卡納佩指出，兩國海軍艦員會針對語言，以及軍事醫學、人道救援、災難救援等特殊專業進行交流。

漢茲在發言時首先感謝越南政府的歡迎與協助，表示很開心能與越南海軍操練雙邊行動。

中央社提問，美國海軍如何與越南海軍合作，以確保在台灣海峽、南海等海域的「自由航行」（FON）。

漢茲在回覆時表示，「自由航行」對美國政府與海軍而言向來很重要，以確保能在全世界擁有自由、開放的海域，以在全球推進各國利益、商務與貿易。

他說，「這週我們與越南合作、進行演習，透過各種雙邊行動，以推動自由與開放的航行區域，確保全球貿易規範與開放的海域」。

由於安全考量，船艦上只能拍照、無法攝影。海軍士官帶領媒體，開箱史莫斯號上用於探測、追蹤和摧毀空中、水面和水下目標的先進配備系統。

其中包括艦載垂直發射系統、甲板砲、輕型反潛直升機、雷達桅杆、魚雷，以及攔截反艦飛彈、飛機、無人機來襲的方陣近程武器系統（Phalanx-CIWS）等。

史莫斯號與的黎波里號都是美國海軍航空母艦打擊群中強大的防空和指揮艦，擁有核心防空、反水面和反潛作戰系統的「神盾戰鬥系統」（Aegis combatsystem），能偵測、追蹤，並使用飛彈和其他武器打擊威脅，在印太等地區發揮重要作用。

這次造訪，兩艘軍艦搭載了陸戰隊第31遠征隊（MEU）、第11兩棲中隊（PHIBRON 11）和第76特遣部隊（CTF 76）的部分艦員，共2300人造訪峴港，與當地人民交流並體驗越南文化。

美國軍艦睽違2年半再次停靠峴港，此次例行訪問凸顯美越兩國致力於建立涵蓋政治、安全、經濟和人文交流的全面戰略夥伴關係。

第76特遣部隊指揮官舒茲（Tom Shultz）也透過新聞稿表示，「我們受到越南夥伴最熱情的歡迎。這次訪問凸顯兩國及兩軍關係日益密切，有助於我們增進作戰理解和互信，同時推進我們和平、繁榮和經濟安全的共同目標，以支持自由開放的印太地區」。