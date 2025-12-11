歐洲安全吃緊　英國海軍未來4年擬縮減印太區域演訓

主責武裝部隊事務的英國國防副大臣卡恩斯近日表示，英國海軍未來4年擬縮減在歐洲、大西洋和北極地區以外的演訓，以北大西洋公約組織（NATO）和本土防衛為優先。

卡恩斯（Al Carns）8日回應影子國防大臣卡特里吉（James Cartlidge）的書面提問指出，按規劃，自2026-2027財政年度起（英國財政年度自4月起算），英國陸軍將「與國際夥伴合作，減少海外演訓次數」，這樣的調整將可讓英國更專注於對北約的承諾。

卡恩斯說，基於類似的考量，英國海軍未來4年擬縮減在歐洲、大西洋和北極地區以外的演訓，將優先致力於北約和英國本土防衛，同時更專注於軍力現代化。

根據卡恩斯的回應，預計最快在2027年以前，英國對北約的參與和支持將進一步提升。

卡恩斯提到，各軍種將同時考量英國本身及合作夥伴的作戰需求，以決定海外演訓的優先排序。

另一方面，根據卡恩斯11月下旬對卡特里吉類似的提問回應，在2025-2026財政年度，英國海、陸、空軍皆未曾縮減既定的演訓安排，海軍甚至因為新進人員數上升，而演訓量增加。

卡恩斯的回應透露英國至少在未來4年內，將更專注於北約和本土防務，減少對歐洲-大西洋區域以外的資源部署。

這反映俄羅斯對歐洲北約國家的威脅態勢未減弱，莫斯科對北約東翼和北大西洋水域的持續侵擾分別需要英國陸、海軍加強戰備。

另一方面，這也顯示美國減少對北約歐洲的安全防衛投入、且較以往強調本土及本土周邊安全，已促使北約歐洲各國採取相應的「歐洲優先」作為。未來這是否影響美國在印太區域與英國等具相關軍事投射能力的北約歐洲國家的協作，有待觀察。

英國海軍11月底剛完成由英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群印太區域行動部署，並宣告英國的航艦打擊群達成「完全作戰能力」（FOC）。在印太區域，航艦打擊群編隊軍機、艦與美國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、印度、新加坡等國舉行多邊與雙邊演訓，並對數個國家進行靠港訪問。

海軍未來幾年擬縮減在歐洲-大西洋區域以外的足跡，遭質疑與預算分配有關。國防部與財政部仍在為預算角力，原預期今年秋季發布的「國防投資計畫」至今仍未見明朗，近日更傳出國防部在本財政年度恐超支數億英鎊。卡特里吉批評，政府削減海外演訓的原因很簡單，就是為了省錢，且做不到「國防優先」。

不過，即便政府增加國防預算，預算如何配置、其優先次序為何，往往需考量各項威脅態勢的演變。

英國第一海軍大臣（First Sea Lord，英國海軍最高階軍職）詹金斯上將（Gwyn Jenkins）8日在倫敦一場海權會議發表演說，示警英國自第二次世界大戰結束以來、在大西洋水域享有的軍力優勢，如今已面臨險峻挑戰。

詹金斯說，英國仍勉力堅守在大西洋的軍力優勢，但優勢已「超越（敵手）不多」。

他示警，英國沒有自滿的空間；英國的潛在對手正投入數以十億計資金，戮力提升軍力。英國必須加倍努力，否則將失去在大西洋僅剩不多的優勢。

詹金斯指出，儘管為全面侵略烏克蘭承受巨大代價，俄羅斯依然能投入數以十億計資金於提升海戰和海事能力，特別是針對北方艦隊。

據英國國防部估計，過去2年，俄羅斯對英國周邊水域的侵擾增加30%，其中最醒目的包括編制屬俄羅斯海軍北方艦隊的間諜船「琥珀」（Yantar）。「琥珀」曾被發現在英國周邊的海底電纜附近徘徊、一度逼近英國領海，今年11月更首度以雷射光束攻擊執行監控任務的英國空軍P-8反潛巡邏偵察機飛行員。

不過，詹金斯強調，最讓他擔心的不是相對明顯可見的船艦活動，而是「發生在海面之下的事」。

俄羅斯持續打造新型潛艦，其匿蹤性、攻擊力，以及核動力自主無人系統和機器人系統的運用，讓北約歐洲國家提高警覺。

詹金斯另透過演說宣布英國啟動「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計畫，將結合水面與水下艦艇、飛機和無人系統，透過人工智慧聲學自主偵測技術相互串聯、並與一個數位科技定位打擊網整合，確保戰場決策和打擊執行的精準度和效率。

詹金斯透露，挪威已表態願加入「大西洋堡壘」；未來英、挪共組的英製26型（Type 26）反潛巡防艦艦隊將與「大西洋堡壘」連結。